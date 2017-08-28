Как участнику закупок защититься от поддельной банковской гарантии

Банковские гарантии должны стать доступнее — и по срокам, и по стоимости, а контроль за ними должен быть усилен. Но значительно ускорить решение проблемы поможет и введение электронных банковских гарантий . В системе закупок для государственных и муниципальных нужд контракты заключаются по результатам проведения тендера. При подписании контракта победитель тендера должен предоставить обеспечение исполнения контракта в виде денежного депозита или гарантии. С введением обязательных гарантий, выпуск которых регулирует закон 44-ФЗ, банки стали выдавать их тысячами, а у некоторых банков гарантии занимают значительную долю от портфеля и даже являются своего рода «специализацией».

Для защиты бюджетных организаций от ненадежного обеспечения законом предусмотрены четкие требования к банкам, которые имеют право выпускать гарантии в рамках системы госзакупок. В первую очередь такое право получают банки, имеющие достаточный капитал и выполняющие установленные Банком России нормативы деятельности. Но несмотря на достаточно жесткие ограничения по отбору банков, известны случаи, когда банки, входящие в список кредитных организаций, имеющие право выпускать гарантии в рамках 44-ФЗ, не могли исполнить свои обязательства в связи с финансовыми трудностями и даже отзывом лицензии (например, в ситуации, когда лицензия отзывалась у банков, претендующих на лидирующие позиции на рынке таких гарантий. В частности, при банкротстве одного из достаточно известных банков обнаружилось, что часть выданных гарантий вообще не отражалась в учете, в результате чего многие государственные контракты по всей стране остались без обеспечения).



Конечно, законодатель мог бы пойти по пути еще большего ужесточения требований и дальнейшего сужения круга банков, допущенных на данный рынок. Но это неизбежно привело бы к удорожанию услуг банков, и в итоге эти расходы еще больше увеличили бы нагрузку на бюджет. Кроме того, не менее распространенной причиной, из-за которой заказчики сейчас остаются без обеспечения, является предоставление поддельных гарантий.

Чтобы защититься от поддельных гарантий, на законодательном уровне было введено обязательное требование размещать электронные копии гарантий на сайте госзакупок. Но как показывает практика, это не всегда помогает, рынок поддельных гарантий сохраняется, а наличие скан-копий гарантий крупнейших банков в открытом доступе значительно упрощает недобросовестным компаниям способы их подделки.

Обычно такие компании скрываются среди посредников и предлагают в интернете свои услуги по получению банковских гарантий. Почему организации обращаются к недобросовестным поставщикам услуг? Для кого-то процесс получения гарантии в банке долгий и дорогостоящий, и далеко не каждый может получить гарантию без 100%-го денежного покрытия. По разным причинам сами заказчики часто закрывают глаза на отсутствие информации о гарантии в реестре банковских гарантий.

Чтобы обезопасить себя от поддельных гарантий, стоит обращать внимание на схемы, по которым часто работают недобросовестные компании. Например, некий «посредник», предлагает заплатить часть суммы комиссионного вознаграждения непосредственно банку, чтобы снять подозрения. К моменту, когда банк возвращает деньги отправителю как ошибочно перечисленные, «посредник», получив значительную часть суммы, исчезает.

Иногда «посредник», предвидя желание заказчика проверить подлинность полученной гарантии, предоставляет вместе с гарантией письмо-уведомление с реквизитами банка для отправки запросов на «верификацию» (проверку подлинности). В письме — на поддельном бланке указываются телефоны «посредника», а также адрес электронной почты, который зачастую содержит название банка, но принадлежит «посреднику». Если заказчик обратил внимание на отсутствие копии гарантии на сайте госзакупок, «посредник» предоставляет письмо о якобы имевшем место сбое в работе сайта. И только обратившись напрямую в банк по телефону и электронной почте, указанным на сайте банка, заказчик и участник закупки могут убедиться, действительно ли была выдана гарантия. Но, к сожалению, очень часто к тому моменту, когда обнаруживается факт подделки гарантии, «посредник» уже исчезает вместе с уплаченной ему комиссией, а участник закупки лишается возможности заключить контракт.

Очевидно, что проблема будет сохраняться до тех пор, пока гарантию у «посредника» будет получить выгоднее и быстрее, а заказчики, в свою очередь, не будут проверять информацию о гарантии на сайте госзакупок. Реальные банковские гарантии должны стать доступнее — и по срокам, и по стоимости, а контроль за ними должен быть усилен: информация о выданных гарантиях должна быть доступна только узкому кругу заинтересованных лиц.

На мой взгляд, очень показательным в этом вопросе является опыт казахских банков, где были внедрены электронные гарантии по единому образцу. Такая технология удобна как для банка, так и для самого клиента. Банк вносит по заявлению компании информацию о закупке, которая автоматически формируется в гарантию по единому шаблону и автоматически отправляется на согласование клиенту через портал госзакупок. После согласования банку остается только получить электронную подпись клиента и самому выпустить гарантию в электронном виде.

Сегодня крупные российские банки создают автоматизированные системы, позволяющие даже тем, кто не является клиентом, получить гарантии в кратчайшие сроки. Взаимодействие с банком и сейчас в основном проходит по электронным каналам. У многих банков есть опыт выпуска электронных гарантий в пользу таможенных органов (такая возможность появилась в апреле 2017 года). Введение системы выпуска электронных гарантий по государственным закупкам в России позволило бы со временем практически полностью отказаться от «бумажных» гарантий и тем самым лишила бы недобросовестных компаний-посредников легкого способа подделки документов.