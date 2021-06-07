ЭТП ГПБ приветствует нового Заказчика — Группу «Интер РАО»!

Со 2 июня 2021 года Группа «Интер РАО» начала осуществление закупочной деятельности на ЭТП ГПБ.

В реестре закупок потенциальные участники закупок могут ознакомиться с опубликованными извещениями и изучить закупочную документацию.

Обращаем внимание, что на участие в закупках Группы «Интер РАО» действует специальная тарифная модель, ознакомиться с которой можно в разделе тарифы.

Размещение закупок крупнейшего энергетического холдинга России на ЭТП ГПБ свидетельствует о высокой степени оценки существующего функционала площадки со стороны нашего нового заказчика.

Мы рады приветствовать Группу «Интер РАО» в числе заказчиков ЭТП ГПБ и уверены, что наше сотрудничество будет крепнуть с каждой новой закупкой!