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    Работу госорганов по внедрению стандарта развития конкуренции в регионах оценят по-новому

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    Министерство экономического развития РФ внесло уточнения в методику оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ по внедрению стандарта развития конкуренции в субъектах РФ. Соответствующий документ размещен на сайте министерства.

    Методика дополнена положением, касающимся ситуации, когда у региона по независящим от него обстоятельствам, к примеру, из-за географических или природно-климатических особенностей расположения нет возможности внедрить лучшие практики содействия развитию конкуренции. В этом случае на заседаниях межведомственной рабочей группы до 1 октября года, следующего за отчетным, рассматривают предложения (с необходимым обоснованием) регионов по практикам, схожим по описанию и результату с лучшими практиками, рекомендованными к внедрению такой группой. Если группа утвердит предложенную практику, ее внедрение будет засчитываться региону в качестве лучшей практики.

    Основные критерии отбора лучшей практики содействия развитию конкуренции – возможность ее внедрения любым регионом и положительное влияние на развитие конкуренции от ее реализации, уточняется в документе.

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