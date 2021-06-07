В 2020 г. госзаказчики вдвое превысили квоту закупок у малого бизнеса

В прошлом году госзаказчики почти в два раза превысили обязательную долю закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций (СМП и СОНКО). Соотвеnствующие данные приводятся в отчете Министерства финансов РФ о мониторинге госзакупок.

Общий годовой объем закупок всех госзаказчиков, который используется для определения обязательной доли закупок у малого бизнеса (15%), составил 5,3 трлн руб., тогда как общий объем объявленных в 2020 г. госзакупок составил 9,5 трлн руб.

То есть, госзаказчики должны были по результатам закупок, участниками которых могут быть только СМП и СОНКО, закупить на 804 млрд руб. По факту в прошлом году госзаказчики провели закупки на 1,4 трлн руб. (27%), заключив с малым бизнесом 1,7 млн контрактов (55% от общего числа контрактов).

По результатам спецторгов было заключено 1,2 млн контрактов (39%) на 961 млрд руб. (12%). Еще в ряде контрактов было установлено требование о привлечении малого бизнеса в качестве субподрядчиков и соисполнителей. По таким контрактам на долю СМП и СОНКО пришлось еще 403 млрд руб.

С учетом всех закупок (в том числе тех, которые были объявлены в 2019 г., а итоги которых были подведены в 2020 г.) с малым бизнесом было заключено 2,2 млн контрактов (65%) на общую сумму в 3,9 трлн руб. (44%).

В прошлом году на участие в госзакупках было подано 6,3 млн заявок. Из них 4 млн заявок на участие в закупках, участниками которых могут быть только СМП и СОНКО. В результате, по оценке Минфина, уровень конкуренции на закупках для малого бизнеса составил 3,77 заявки на одну закупку (3,29 заявки в целом по госзакупкам).

В конце прошлой неделе, на Петербургском международном экономическом форуме, президент России предложил увеличить долю закупок госзаказчиками и госкомпаниями у малого бизнеса до не менее 25%.