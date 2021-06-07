Новая Предквалификация Группы «Газпром» - внешний контроль качества инженерных изысканий

Приглашаем принять участие в открытой процедуре Предквалификации по виду деятельности «Внешний контроль качества инженерных изысканий». Ознакомиться с материалами по Предквалификации можно на сайте. Порядок проведения опубликован на сайте Оператора.

Основной Целью Предквалификации является формирование Реестра потенциальных участников конкурентных закупок Группы «Газпром», способных выполнять определенные виды работ, оказывать определенные виды услуг, осуществлять поставку определенных товаров, в соответствии с установленными в Группе «Газпром» требованиями к производственным процессам, качеству, экологичности и безопасности товаров, результатам работ и услуг, для последующего приглашения к участию в объявляемых конкурентных закупках Группы «Газпром» потенциальных участников, квалификация которых соответствует требуемому по соответствующему предмету закупки уровню.

Участникам, прошедшим процедуру Предквалификации и включённым в Реестр потенциальных участников конкурентных закупок Группы «Газпром» по определенным видам ТРУ в обязательном порядке будут направлены приглашения для участия в конкурентных закупках.

Заявки на участие принимаются в электронном виде на сайте Оператора Предквалификации.

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