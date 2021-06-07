Формирование НМЦК согласно Постановлению Правительства РФ от 3 декабря 2020 г. № 2014 «О минимальной обязательной доле закупок российских товаров и ее достижении заказчиком»

Постановлением Правительства РФ от 3 декабря 2020 г. № 2014 «О минимальной обязательной доле закупок российских товаров и ее достижении заказчиком»[1] (далее - Постановление Правительства РФ № 2014 от 03.12.2020) устанавливаются особенности определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара (в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) для цели достижения минимальной доли закупок[2]:

При определении идентичности и однородности товаров в соответствии с ч. 13 и ч. 14 ст. 22 ФЗ № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заказчик учитывает исключительно товары, происходящие из государств-членов Евразийского экономического союза, в том числе включенные в:

реестр промышленной продукции, произведенной на территории РФ, реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства-члена Евразийского экономического союза, за исключением РФ, предусмотренные постановлением Правительства РФ от 30 апреля 2020 г. N 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства» ;

Пример из практики

В УФАС поступила жалоба поставщика на действия организатора торгов при проведении электронного аукциона на поставку металлической мебели. По мнению инициатора обращения, при осуществлении закупки заказчиком не применено Постановление Правительства РФ от 03.12.2020 № 2014 «О минимальной обязательной доле закупок российских товаров и ее достижении заказчиком». При рассмотрении данного дела, комиссия УФАС установила, что заказчик правомерно применил нормы ст.14 ФЗ № 44-ФЗ и в совокупности с Постановлением Правительства РФ от 30.04.2020 № 616 установил запрет на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств (за исключением государств - членов Евразийского экономического союза). Постановление Правительства РФ № 2014 от 03.12.2020 не могло быть применено организатором торгов, поскольку код ОКПД 2 – 31.01.11.190 отсутствует в указанном НПА. По мнению антимонопольной службы, в рассматриваемом случае нельзя говорить о доле поставки российского товара, поскольку согласно требованиям Постановления Правительства РФ № 616 от 30.04.2020 по данному коду поставляется 100% отечественная продукция. (Решение Новосибирского УФАС №054/06/44-356/2021 от 03.03.2021)

единый реестр российской радиоэлектронной продукции, предусмотренный постановлением Правительства РФ от 10 июля 2019 г. N 878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. N 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации») [3] ;

каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики (при наличии) соответствующих товаров.

Идентичность и однородность ТРУ

Идентичными товарами, работами, услугами признаются товары, работы, услуги, имеющие одинаковые характерные для них основные признаки. При определении идентичности товаров незначительные различия во внешнем виде таких товаров могут не учитываться. При определении идентичности работ, услуг учитываются характеристики подрядчика, исполнителя, их деловая репутация на рынке.

Однородными товарами признаются товары, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же функции и (или) быть коммерчески взаимозаменяемыми. При определении однородности товаров учитываются их качество, репутация на рынке, страна происхождения (к примеру, из стран ЕАЭС – Республика Беларусь).

Однородными работами, услугами признаются работы, услуги, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики, что позволяет им быть коммерчески и (или) функционально взаимозаменяемыми. При определении однородности работ, услуг учитываются их качество, репутация на рынке, а также вид работ, услуг, их объем, уникальность и коммерческая взаимозаменяемость (или эквивалентность).

Определение идентичности и однородности товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, сопоставимости коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, предусмотренными ч. 20 ст. 22 Закона N 44-ФЗ (части 12 - 17 ст. 22 ФЗ № 44)[4].

при применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заказчик направляет предусмотренный ч. 5 ст. 22 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» запрос информации о цене товара субъектам деятельности в сфере промышленности, информация о которых включена в государственную информационную систему промышленности (далее-ГИСП).

Метод анализа рынка цен, прописанного в Постановлении № 2014, необходимо применять организатором торгов только в том случае, если он планирует закупать товары с установленным ограничением допуска. Если ограничение допуска заказчиком не используется (например, по Постановлению № 878 от 10.07.2019 им было подготовлено обоснование невозможности соблюдения ограничений допуска), то про требования Постановления № 2014 от 03.12.2020 следует забыть.

Инструкция ГИСП

Пошаговая инструкция о том, как рассчитать НМЦК согласно Постановлению Правительства РФ № 2014 от 03.12.2020 при помощи ГИСП, которая размещена на официальном сайте Государственной информационной системы промышленности[5]:

1) найти интересующую продукцию в Реестрах, размещенных в ГИСП (доступен поиск по наименованию, ОГРН, ОКПД2 и ТНВЭД):

• Реестр евразийской промышленной продукции[6];



• Реестр промышленной продукции, произведенной на территории России[7];





• Единый реестр российской радиоэлектронной продукции[8].

2) отправить запрос о цене поставщику промышленной продукции, используя контактные данные в карточке промышленного предприятия ГИСП. При направлении запроса рекомендуется руководствоваться функциональными, техническими, качественными, эксплуатационными и иными характеристиками товаров, размещенных в каталоге товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (при наличии таковых сведений).

В случае отсутствия достаточного количества компаний для определения НМЦК (менее 3х) или отсутствия сведений об организациях в ГИСП:



а) зафиксировать, что нужная информация отсутствует или представлена не в полном объеме (сделать скриншот с сайта ГИСП) в целях будущего обоснования для отчета о невыполнении установленной минимальной доли[9];

Отчетным периодом при подготовке отчета, обоснования (при наличии) является календарный год — с 1 января по 31 декабря включительно. Отчет подготавливается в ЕИС по форме согласно приложению (см. Постановление № 2014 от 03.12.2020) автоматически не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, путем обработки информации, включенной в реестр контрактов, заключенных заказчиками, содержащийся в ЕИС. Информация в отношении закупок, сведения о которых не подлежат размещению в ЕИС, включается в отдельное приложение к отчету, которое не публикуется в ЕИС и формируется на бумажном носителе по форме, установленной настоящим Положением (см. Постановление № 2014 от 03.12.2020) для формирования отчета, с указанием грифа секретности (при наличии) в соответствии с требованиями законодательства РФ о государственной тайне и подписывается лицом, имеющим право действовать от имени заказчика.

Заказчик не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным[10]:

включает в отчет обоснование (если по итогам отчетного года объем закупок российских товаров, в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, составляет менее размера минимальной доли закупок);

подписывает отчет усиленной квалифицированной электронной (за исключением случая, предусмотренного п. 12 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ № 2014 от 03.12.2020) подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.

б) направить информацию об отсутствии необходимых сведений в ГИСП в Минпромторг России на почту: Metod@minprom.gov.ru (сделать, к примеру, скриншот страницы)

3) получить коммерческое предложение от поставщика и рассчитать начальную (максимальную) цену контракта в «общем порядке» по ст.22 Закона № 44-ФЗ

Постановление Правительства РФ от 03.12.2020 № 2014 содержит общие особенности формирования НМЦК, а не конкретный порядок расчета начальных цен. Часть продукции, входящая в перечень согласно названного НПА, уже имеет утвержденные правила расчета цен. К примеру, Приказ Минздрава России от 15 мая 2020 года № 450н устанавливает порядок определения организатором торгов начальной (максимальной) цены в отношении медицинских товаров. Данный приказ предусматривает применение метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на большую часть медицинских изделий, приобретаемых заказчиком. Организаторам процедур следует помнить, что Постановление Правительства РФ № 2014 от 03.12.2020 является дополнением к уже имеющимся правилам указанного Приказа № 450н по расчету методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), не заменяет и не искажает его порядок расчета.

Следует иметь ввиду, что отечественная продукция, ценовые сведения которой будут учитываться организатором закупки при расчете НМЦК, должна полностью соответствовать требованиям технического задания заказчика, в т. ч. подготовленного на базе требований к товарам, содержащихся в КТРУ (при наличии закупаемой продукции в каталоге).

Постановлением № 2014 от 03.12.2020 предусмотрено постепенное увеличение размера закупок российской продукции по большинству товарных позиций (размер доли определен на ближайшие три года -2021-2023гг.) Несмотря на то, что данный НПА не так давно вступил в силу, у многих заказчиков и поставщиков возникло множество вопросов его применения, в т.ч. по определению НМЦК. Для надлежащего применения рассматриваемого постановления законодателю необходимо доработать и внести в него уточнения для лучшего понимания данного НПА заказчиками и участниками торгов.

Автор: Елена Бусарова

Редактура и правки: Наталья Кузьмина - ведущий эксперт ЭТП ГПБ

[1] Постановление Правительства № 2014 от 03.12.2020 вступило в силу с 01 января 2021 года. Названный НПА обязывает организаторов процедур закупать отечественную продукцию в объеме, определенном в процентном выражении от суммы закупок, которые были осуществлены заказчиком на протяжении календарного года (по определенным видам товаров). Данное постановление принято в целях реализации ч.3 ст.14 ФЗ № 44. [2]Применять особенности необходимо при закупках только той продукции, которая присутствуют в Перечне, прилагаемом к ПП РФ № 2014 от 03.12.2020 г. (более 100 позиций товаров) [3] См. Решение Новгородского УФАС № 053/06/14-244/2021 от 30.03.2021 (в реестре согласно ПП РФ № 878 от 10.07.2019 отсутствует оборудование, соответствующее требованиям заказчика) [4] Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 26 февраля 2021 г. N Ф08-11749/20 по делу N А32-35643/2019 [5] https://gisp.gov.ru [6] https://gisp.gov.ru/pp616/pub/app_eaeu/search/ [7] https://gisp.gov.ru/pp719v2/pub/prod/ [8] https://gisp.gov.ru/documents/10546664/ (или https://gisp.gov.ru/rep/marketplace/#/products/%257B%2522IncludeInREP%2522%253A%255Btrue%255D%257D) [9] Положение (утверждено постановлением Правительства РФ от 3 декабря 2020 г. № 2014) устанавливает требования к содержанию и форме отчета об объеме закупок российских товаров, в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, осуществленных в целях достижения заказчиком минимальной обязательной доли закупок российских товаров (в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) отдельных видов, при осуществлении закупок которых установлены ограничения допуска товаров, происходящих из иностранных государств , требования к содержанию обоснования невозможности достижения заказчиком минимальной доли закупок, порядок подготовки и размещения в единой информационной системе в ЕИС отчета и обоснования. [10] Там же