Предквалификация Группы «Газпром» - деятельность в сфере телекоммуникаций

Приглашаем принять участие в открытой процедуре Предквалификации по виду деятельности «Деятельность в сфере телекоммуникаций. Диагностика, техническое обслуживание и ремонт оборудования сетей передачи данных». Ознакомиться с порядком проведения предквалификации вы можете на сайте Оператора.

Цель Предквалификации поставщиков ー формирование Реестра потенциальных участников конкурентных закупок Группы «Газпром», способных выполнять необходимые виды работ, оказывать услуги, осуществлять поставку товаров.

Участникам, прошедшим процедуру Предквалификации и включенным в Реестр по определенным видам ТРУ в обязательном порядке будут направлены приглашения для участия в конкурентных закупках.

Заявка на участие принимается в электронном виде на сайте Оператора Предквалификации Электронной торговой площадки Газпромбанка.

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