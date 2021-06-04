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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Электронное обжалование в ЕИС в сфере закупок

    Электронное обжалование в ЕИС в сфере закупок

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    С 5 июля 2021 года в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС в сфере закупок) будет реализована возможность подачи жалобы в электронном виде. Начиная с этой даты у пользователей появится возможность подать жалобу с использованием ЕИС в сфере закупок в ФАС России и ее территориальные органы.

    Жалоба может быть подана на действия, бездействие заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц контрактной службы, контрактного управляющего, а также на оператора электронной площадки и оператора специализированной электронной площадки исключительно при проведении электронной процедуры.

    Функционалом может воспользоваться любой участник закупки, зарегистрированный в едином реестре участников закупок, путем подачи жалобы через личный кабинет ЕИС в сфере закупок.

    Электронное обжалование посредством ЕИС в сфере закупок позволяет осуществить:

    - переход на электронный документооборот между участниками процесса;
    - автоматическое заполнение формы жалобы при указании идентификационного кода закупки;
    - автоматическую проверку правильности заполнения жалобы, соблюдения сроков подачи и рассмотрения жалобы;
    - автоматическое размещение сведений в Реестре жалоб, плановых и внеплановых проверок, в том числе принятых по ним решений и выданных предписаний.

    Обращаем ваше внимание, что 18 июня 2021 года Федеральное казначейство проведет совещание по вопросам использования соответствующего функционала ЕИС в сфере закупок. Информация о времени проведения мероприятия будет сообщена дополнительно.

    Материалы по работе с функционалом будут размещены в июне в нижеуказанных разделах ЕИС в сфере закупок:

    • схема «Электронное обжалование в ЕИС» будет размещена в разделе «Документы» – «Материалы для работы в ЕИС» – «Электронное обжалование».
    • руководство пользователя «Электронное обжалование» будет размещено в личных кабинетах пользователей ЕИС в сфере закупок в разделе «База знаний» – «Электронное обжалование».
    ЕИС, Торги, закупки, ЭТП ГПБ
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