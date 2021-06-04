Подписано соглашение о сотрудничестве между ООО «Газпром межрегионгаз», Газпромбанком и ПАО «Ростелеком» в области реализации цифровых проектов

Сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума – 2021 состоялось подписание соглашения о сотрудничестве в области реализации совместных цифровых проектов между ООО «Газпром межрегионгаз», АО «Газпромбанк» и ПАО «Ростелеком». Цель соглашения – реализация совместных цифровых проектов, разработка интеллектуальных автоматизированных систем учета газа, информационно-аналитических решений, систем диспетчеризации и автоматизации производственных процессов.

В мероприятии приняли участие генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, заместитель Председателя Правления АО «Газпромбанк» Александр Муранов и Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский.

«Подписанное нами соглашение направлено на реализацию стратегической задачи по цифровизации нашей деятельности. Оно касается и электронных модулей для приборов учёта, и решений по использованию мобильных сетей, и внедрения цифровой облачной платформы единого информационного пространства для удобства и комфорта потребителей всех категорий. Можно сказать, что мы выводим автоматизацию бизнес-процессов компании на принципиально новый, самый современный уровень», — прокомментировал Сергей Густов.

Соглашение между компаниями направлено на поддержание курса стратегии России в области энергетики на внедрение социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации и газоснабжения регионов, в том числе, за счет масштабной цифровизации деятельности «Газпром межрегионгаза».

«Наше сотрудничество должно заложить основы создания единого, надежного и защищенного информационно-технологического пространства, а также систем интеллектуального учета энергоресурсов для топливно-энергетического комплекса Российской Федерации. «Ростелеком» готов предоставить группе Газпром межрегионгаз свою экспертизу в области сервисов HaaS, PaaS, SaaS, в том числе собственную инфраструктуру центров обработки данных, а также отечественное ПО виртуализации, информационной безопасности, оказать содействие в создании и развитии отечественных платформ Business Intelligence (BI) корпоративного уровня и т.д.», — сказал Михаил Осеевский.

«Сегодня газовая отрасль проходит системную цифровую трансформацию: для каждого ее сегмента разработан и внедряется широкий набор ИТ-сервисов, обеспечивающих конкурентные преимущества и сейчас, и в будущем. В русле стратегического партнерства с ведущими в стране вертикально интегрированным холдингами мы предлагаем высокотехнологичный сервис и передовые банковские решения, включая различные инструменты финансирования инфраструктурных проектов в области коммуникаций и средств связи, а также промышленного интернета вещей. Многое уже сделано: в частности, совместно с «Газпром межрегионгаз» создана цифровая платформой расчетов и взаимодействия с абонентами, запущенная в промышленную эксплуатацию в нескольких крупных регионах России. Новая платформа позволяет перевести большинство услуг для потребителей в электронный вид, автоматизировать процесс заключения и исполнения договоров, получать информацию о потреблении газа в режиме реального времени, обеспечивать сбор показателей умных счетчиков в автоматическом режиме, ускорить расчеты по всей цепочке поставок», – резюмировал Александр Муранов.

Справка:

ООО «Газпром межрегионгаз» — специализированная 100-процентная дочерняя компания ПАО «Газпром». Основной вид деятельности — реализация природного газа на территории Российской Федерации через дочерние общества, входящие в Группу «Газпром межрегионгаз».

Среди приоритетных направлений деятельности Группы «Газпром межрегионгаз» — обеспечение надёжных и бесперебойных поставок природного газа всем категориям потребителей в России, участие в газификации регионов, повышение безопасности и развитие газораспределительных систем, внедрение технологий энергосбережения и энергобезопасности.

ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,5 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,8 млн пользователей, из них свыше 6,2 млн — IPTV.

Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 46,6 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (Net Promoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

Газпромбанк входит в тройку лидеров банковской отрасли России по основным объемным показателям (по версии ИНТЕРФАКС-100. Банки России, www.finmarket.ru/database/rankings/), а также в число крупнейших финансовых институтов Центральной и Восточной Европы.

Газпромбанк предоставляет широкий спектр услуг корпоративным и частным клиентам. Банк обслуживает ключевые отрасли российской экономики – газовую, нефтяную, химическую и нефтехимическую, металлургию, электроэнергетику, машиностроение, транспорт, строительство, связь, агропромышленный комплекс, торговлю и другие отрасли. Банк обладает многолетним уникальным опытом организации проектного финансирования и размещения долговых инструментов на российском и международном рынках капитала, предоставления финансово-консультационных услуг в части проектного, корпоративного и долгового финансирования, а также опытом по управлению инвестициями в компаниях как в России, так и за рубежом.

Розничный бизнес Газпромбанка ориентирован на предоставление современных высокотехнологичных продуктов и сервисов. На начало 2021 года Банк обслуживает около 5 млн клиентов-физических лиц, розничный кредитный портфель по итогам 2020 года составляет более 660 млрд рублей, портфель розничных вкладов – 770 млрд рублей.