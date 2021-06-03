Тендер на 9 миллиардов и не только — крупные закупки на ЭТП ГПБ

Главное преимущество для поставщика на ЭТП ГПБ — возможность работать с крупнейшими заказчиками, включая организации ГК «Газпром», корпорации федерального значения, большими промышленными предприятиями и холдингами. В этом материале мы публикуем самые интересные закупки на различных секциях площадки с 31 мая по 4 июня 2021 года.

Закупки корпоративных заказчиков

Работы по капитальному ремонту подводных переходов

Выполнение работ по капитальному ремонту подводных переходов (МГ «Бованенково-Ухта-II» через Байдарацкую Губу) для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2023-2024 годах.

Способ закупки: Запрос предложений.

Дата и время окончания срока приема заявок: 08.06.2021 10:00 (МСК)

Начальная цена: 9 520 679 832,00 руб.

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Справка о заказчике: в сферу деятельности ООО «Газпром трансгаз Ухта» входит: транспорт газа; промышленная безопасность; мониторинг окружающей среды. ООО «Газпром трансгаз Ухта» оказывает прямое влияние на социально-экономическое развитие Европейского Севера России. Эксплуатируемая ООО «Газпром трансгаз Ухта» газотранспортная система проходит через территории девяти субъектов Российской Федерации: Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Коми, Архангельской, Вологодской, Ярославской, Костромской, Тверской, Владимирской, Ивановской областей.

Работы по капитальному ремонту ЛЧ МГ

Выполнение работ по капитальному ремонту ЛЧ МГ («МГ КГМО 1», «Г-о к КРП-13») для нужд ООО «Газпром трансгаз Москва» в 2022-2024 гг.

Способ закупки: Запрос предложений.

Дата и время окончания срока приема заявок: 08.06.2021 10:00 (МСК).

Начальная цена: 2 107 002 436,08 руб.

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Справка о заказчике: ООО «Газпром трансгаз Москва» — крупнейшее газотранспортное подразделение ПАО «Газпром», одно из важнейших звеньев Единой системы газоснабжения России, обеспечивающее своевременные бесперебойные поставки природного газа потребителям 14 субъектов европейской части Российской Федерации (г. Москвы, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Московской, Орловской, Рязанской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей), поставку газа на внутренний рынок, транзит в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Закупки корпоративных заказчиков (223-ФЗ)

Операционный лизинг на 15 Sukhoi Superjet

Оказание услуг операционного лизинга в отношении 15 (Пятнадцати) воздушных судов (ВС) типа Sukhoi Superjet 100 модель RRJ-95B с датами поставок в 2021 г.

Способ закупки: Конкурентный отбор (АКР).

Дата и время окончания срока приема заявок: 07.06.2021 10:00 (МСК).

Начальная цена: 3 848 783 339,59 руб.

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Справка о заказчике: Акционерное общество «Авиакомпания «Россия» сегодня – это авиаперевозчик с мировым именем и богатой историей, лидер в области безопасности полетов, пунктуальности и качества сервиса. Компания объединяет высокопрофессиональные коллективы в различных регионах страны, каждый из которых является обладателем бесценного опыта.

Интересные закупки предприятий ГК «Газпром» и других крупных организаций появляются на ЭТП ГПБ каждую неделю, следите за объявлениями на портале и сообщениями в наших социальных сетях.