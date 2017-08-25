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    ФАС выявила более 2 тысяч нарушений на закупках в сфере дорожного строительства

    Автор: ФАС России
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    На днях ФАС России направила в Минфин письмо с результатами контроля закупок в сфере дорожного строительства за период с 1 января по 30 июня текущего года. Речь идет о закупках работ по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. 

    Этот мониторинг проводится антимонопольным органом в соответствии с поручением Президента России и «дорожной картой» по повышению эффективности расходов на развитие автомобильных дорог общего пользования.

    Всего за первое полугодие 2017 года ФАС России и ее территориальные управления выявили около 2,2 тысяч нарушений в ходе закупок на дорожное строительство, выдали чуть более тысячи предписаний. За аналогичный период прошлого года количество выявленных нарушений составило 1,2 тысячи, а количество выданных предписаний - 460.

    Анализ ФАС показал: чаще всего при проведении аукционов в сфере дорожного строительства заказчики по-прежнему устанавливают излишние требования к описанию объекта закупки (т.н. требования к «химсоставу») и необоснованно укрупняют лот. В практике ведомства есть ряд дел, где заказчики при проведении аукционов на ремонт или содержание дорог объединяют в один лот десятки не связанных друг с другом дорог, расположенных в разных районах города или целого субъекта.

    «Необоснованное укрупнение лота приводит к тому, что контракт достаётся посредникам, которые затем привлекают реальные строительные компании в качестве субподрядчиков. При этом в силу раздутости лота реальные строительные компании лишены возможности участвовать в такой закупке напрямую, снижается конкуренция на торгах, а бюджет в свою очередь лишается экономии», - отмечает заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян.

    В случае же с конкурсами ФАС, как правило, имеет дело с нарушением заказчиками порядка оценки поданных заявок. Например, в документации оценивается наличие у участников опыта выполнения аналогичных работ, но не раскрывается, какие именно работы считаются аналогичными.

    «Наличие субъективного, неценового критерия позволяет заказчику оценивать заявки на своё усмотрение, зачастую под заранее определённого участника. Благодаря решению Правительства РФ значимость такого критерия по стройке была снижена с 40% до 20%, что в два раза сократило возможности для злоупотреблений. Следующим шагом в борьбе с субъективизмом заказчиков станет перевод всех торгов по 44-ФЗ в электронную форму, в результате чего заявки участников таких закупок станут анонимными и снизятся возможности для картельного сговора», - поясняет Рачик Петросян.

    Напомним, что в настоящий момент антимонопольный орган проводит также масштабный анализ состояния конкуренции на рынке строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог за 2015-2016 гг. Итоги анализа будут подведены в 4 квартале этого года.

    ФАС, контроль закупок, дорожное строительство, нарушения
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