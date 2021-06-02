ЭТП Газпромбанка и CUSTIS создадут цифровые сервисы для промышленных гигантов

2 июня 2021 года в рамках Петербургского Международного Экономического Форума Электронная торговая площадка Газпромбанка (ЭТП ГПБ) и компания CUSTIS заключили соглашение о сотрудничестве. Цель – совместное создание и продвижение пакета цифровых сервисов для крупнейших промышленных корпораций.

«Наши продукты ориентированы на российские промышленные компании, в которых идет процесс создания новых инновационных производств или модернизации уже существующих, – отметил генеральный директор ЭТП ГПБ Михаил Константинов. – Для них обеспечение качественными цифровыми сервисами особенно актуально сейчас, в непростой экономической ситуации, во многом связанной с политикой искусственных барьеров для российских компаний на мировых рынках. Мы планируем привнести в работу этих компаний широкий набор цифровых инструментов, адаптированных и под производственный процесс, и под инвестиционные задачи».

Совместные разработки ЭТП ГПБ и CUSTIS помогут государственным и коммерческим промышленным компаниям, которые ставят перед собой целью провести импортозамещение иностранных ИТ-сервисов российскими разработками более высокого качества. В частности, это коснется сферы цифрового управления инвестициями в капитальном строительстве, контроля за казначейскими функциями и финансовыми потоками промышленного проекта, а также цифрового управления цепями поставок.

«Совокупная экспертиза ЭТП ГПБ и CUSTIS позволяет создавать ИТ-решения мирового уровня, – говорит Владимир Рахтеенко, генеральный директор CUSTIS. – Мы умеем делать продукты, которые не только сопоставимы с современными зарубежными аналогами, но и делают шаг на качественно новый уровень. Объединенными усилиями мы сможем обеспечить полный спектр способов доставки цифровых продуктов до российских компаний: от создания федерального цифрового сервиса до размещения продукта внутри цифровой платформы конкретной корпорации. Но самое главное, что за годы совместных разработок мы собрали уникальную форму кооперации с Газпромбанком, когда продуктовая культура, культура быстрых реакций и инноваций не противоречит, а соответствует культуре огромной корпорации. Это очень редкое, почти уникальное событие для российского рынка».

Михаил Константинов отметил, что выбор компании CUSTIS в качестве партнера по столь масштабному проекту не случаен. «Коллеги из CUSTIS в силу своего опыта и профессионализма хорошо понимают задачи российских компаний, которые занимаются реальным производством и стараются вывести на российские и зарубежные рынки выпущенную ими инновационную продукцию. CUSTIS – это ответственный и надежный партнер, с которым мы много лет сотрудничаем как со стороны ЭТП ГПБ, так и со стороны Газпромбанка в целом», – резюмировал Михаил Константинов.