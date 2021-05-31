Персональная страница - Торговый Портал ЭТП ГПБ помогает поставщикам стать заметнее

Новый функционал Торгового Портала ЭТП ГПБ предоставляет поставщикам на площадке возможность выделить свою страницу в качестве индивидуального бренда. Услуга персонализации страницы поставщика помогает:

снизить затраты на рекламу продукции;

повысить узнаваемость бренда;

повысить конкурентоспособность продукции.

Страница поставщика будет выглядеть как отдельный интернет-магазин с собственным оформлением и списком продукции.

Пример персонализированной страницы

Подключить услугу персонализации можно уже сейчас через запрос по почте: klass@etpgpb.ru (в теме указать: «хочу персонализированную страницу»)

Требования к файлам для оформления персональной страницы поставщика:

1. png или jpg, горизонтальная ориентация;

2. размеры min (ШхВ, px): 1200х460;

Важно! Ширина должна быть минимум в 2 раза больше высоты.

3. объем max до 500 КВ.