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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Госзаказчики могут получить право приобретать продукцию СМИ как единственного поставщика

    Госзаказчики могут получить право приобретать продукцию СМИ как единственного поставщика

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    Госзаказчики могут получить право закупать услуги конкретных СМИ без проведения конкурентных процедур. Соответствующий проект поправок к 44-ФЗ внесен на рассмотрение Госдумы.

    Новый законопроект, по словам одного из авторов поправок, депутата Антона Гетты, призван устранить элемент формализации закупок – действующее регулирование фактически исходит из того, что продукция одного СМИ может безболезненно заменять продукцию другого. По его словам, закупая информационную продукцию и услуги СМИ, государственный заказчик имеет цель — получение продукции и услуг конкретных, необходимых ему изданий. Поскольку у каждого авторитетного СМИ собственная редакционная политика, свой пул авторов, экспертов, аналитиков, набор освещаемых тем, продукция другого СМИ не может считаться равноценной заменой.

    Как отметил гендиректор Ассоциации профессиональных специалистов в области государственных, муниципальных и корпоративных закупок Георгий Сухадольский, требование проводить конкурентные закупки услуг СМИ дает недобросовестным поставщикам возможность фактически продавать чужой контент по заниженным или демпинговым ценам, что дестабилизирует работу профессиональных медиа, а заказчикам не позволяет приобретать материалы у первоисточника.

    Законопроект предусматривает, что все госзаказчики смогут закупать услуги конкретных СМИ как у единственных поставщиков. Эту норму предлагается распространить не только на печатные и электронные средства массовой информации, но и на сетевые.

    По словам Гетты, проект закона был одобрен экспертно-консультативным советом фракции «Единая Россия» по совершенствованию антикоррупционного законодательства и законодательства в сфере государственных и муниципальных закупок. Реализация законопроекта не потребует расходов федерального бюджета, добавил автор документа.

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