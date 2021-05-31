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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / В I квартале госкомпании провели рекордное число закупок у МСП

    В I квартале госкомпании провели рекордное число закупок у МСП

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    В I квартале крупнейшими заказчиками по 223-ФЗ было заключено более 138 тыс. договоров с МСП на 2,5 трлн руб. Доля таких закупок составила 31,9%, что является рекордом с 2016 г. Об этом газете «Известия» сообщили в Корпорации МСП.

    Наиболее востребованными направлениями услуг у заказчиков стали строительство коммунальных объектов, реклама, маркетинговые исследования и строительство зданий.

    В лидерах по доле закупок Центральный федеральный округ с объемом сделок в 84,2 млрд руб. (39%), 57,3 млрд руб. из которых приходятся на Москву. Следом идет Московская область с объемом в 12 млрд руб. и Тульская – 3,8 млрд руб.

    В совокупности госкомпании сэкономили благодаря закупкам у малых и средних предприятий более 7% средств. Среднее количество поданных заявок на одну закупку сохранилось на уровне 2,6.

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