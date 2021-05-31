Как будет устранен конфликт интересов при госзакупках

Депутаты в первом чтении приняли законопроект, направленный на устранение конфликта интересов при проведении госзакупок и закупок госкомпаний.

Законопроект, инициированный правительством, предусматривает уточнение условий, при которых может возникнуть конфликт интересов между участником закупки и заказчиком при проведении госзакупок, расширение перечня лиц, которые принимают меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, путем включения в их число работников контрактной службы.

Также уточняется перечень лиц, которые не могут входить в состав комиссии по осуществлению закупок при закупках в соответствии с 44-ФЗ и 223-ФЗ.

При этом для обеспечения заказчику возможности более гибко предупреждать возникновение конфликта интересов, законопроект предусматривает возможность установления заказчиком в положении о закупке иных случаев, при которых физическое лицо не может быть членом комиссии по осуществлению закупок.

Вводится обязанность члена комиссии по осуществлению закупок сообщить заказчику о возникновении обстоятельств, препятствующих нахождению в составе такой комиссии.

Законопроект предусматривает введение требования к руководству госкомпании и к членам конкурсных комиссий о принятии ими мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.