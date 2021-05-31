Установлены требования энергетической эффективности ряда товаров, соответствие которым должны контролировать заказчики при госзакупках

Министерство экономического развития РФ утвердило требования энергетической эффективности в отношении отдельных товаров, указанных в приложении к правилам установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при госзакупках. Соответствующая информация содержится в приказе Минэкономразвития № 131.

Требования энергетической эффективности определены в отношении двигателей электрических асинхронных, телевизоров, насосов для воды, кондиционеров воздуха и комнатных вентиляторов. Приказ министерства вступает в силу 18 ноября 2021 года.

Напомним, что требования энергетической эффективности, установленные Минэкономразвития, подлежат применению заказчиками в отношении товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, за исключением случая их несовместимости при взаимодействии с товарами, используемыми государственным или муниципальным заказчиком.