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    Установлены требования энергетической эффективности ряда товаров, соответствие которым должны контролировать заказчики при госзакупках

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    Министерство экономического развития РФ утвердило требования энергетической эффективности в отношении отдельных товаров, указанных в приложении к правилам установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при госзакупках. Соответствующая информация содержится в приказе Минэкономразвития № 131.

    Требования энергетической эффективности определены в отношении двигателей электрических асинхронных, телевизоров, насосов для воды, кондиционеров воздуха и комнатных вентиляторов. Приказ министерства вступает в силу 18 ноября 2021 года.

    Напомним, что требования энергетической эффективности, установленные Минэкономразвития, подлежат применению заказчиками в отношении товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, за исключением случая их несовместимости при взаимодействии с товарами, используемыми государственным или муниципальным заказчиком.

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