Число МУПов и ГУПов должно сократиться до конца года на 70%

Количество унитарных предприятий в России с начала года сократилось на 24%, а до конца года планируется ликвидация 70% таких предприятий. Об этом сообщил начальник правового управления Федеральной антимонопольной службы России Артем Молчанов на семинаре по вопросам содействия развитию конкуренции.

8 января 2020 г. вступил в силу Закон с общим запретом на создание и ведение деятельности унитарных предприятий на конкурентных рынках до 2025 г. В результате 24% предприятий уже сокращено. По плану до конца года ликвидировать 70% унитарных предприятий, сказал Молчанов.

Он уточнил, что речь идет не о закрытии, а о преобразовании и реорганизации предприятий. По его словам, во всех регионах разработаны планы по ликвидации и реорганизации унитарных предприятий.

Напомним, по мнению ФАС, муниципальные предприятия неэффективно используют госимущество, зачастую сдавая его в аренду. Запрет на создание ГУП и МУП не касается случаев, когда оно предусмотрено федеральным законом, актом президента РФ или правительства. Исключение также составляют унитарные предприятия, созданные в целях национальной безопасности и обороны.