Ценовой запрос «Быстрая закупка» — автоматизированный механизм быстрого заказа на Торговом Портале ЭТП ГПБ

Функционал Ценового запроса «Быстрая закупка» на Торговом Портале ЭТП ГПБ позволяет поставщикам автоматически предложить свои товары заказчикам и заключить договор в кратчайшие сроки.

Для заказчика этот тип Ценового запроса напоминает интернет магазин. Заказчику не нужно ждать ответов поставщиков, система автоматически сразу подбирает позиции поставщиков из прайс-листов и формирует Ценовое предложение для заказчика.

Для поставщика данный тип Ценового запроса упрощает ответ. Не нужно отвечать на Ценовой запрос заказчика, система сама подтягивает данные позиций из прайс-листов.

Для участия позиций в Быстрой закупке поставщику необходимо держать в актуальном состоянии свой прайс-лист, а именно проставить:

Ключевое слово = Быстрая закупка;

Количество позиций в наличии на складе поставщика;

Регион поставки;

Цена Актуальна до (Время до которого актуальна данная цена позиции).

Поставщик загружает позиции и отмечает: ключевое слово «Быстрая закупка», указывает что цена актуальна до даты, и проставляет регион.

Заказчик видит такие позиции, может собрать из них корзину и купить необходимые ТРУ без каких-то дополнительных шагов.

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