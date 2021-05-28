Ценовой запрос «Быстрая закупка» — автоматизированный механизм быстрого заказа на Торговом Портале ЭТП ГПБ

Функционал Ценового запроса «Быстрая закупка» на Торговом Портале ЭТП ГПБ позволяет поставщикам автоматически предложить свои товары заказчикам и заключить договор в кратчайшие сроки.
Для заказчика этот тип Ценового запроса напоминает интернет магазин. Заказчику не нужно ждать ответов поставщиков, система автоматически сразу подбирает позиции поставщиков из прайс-листов и формирует Ценовое предложение для заказчика.
Для поставщика данный тип Ценового запроса упрощает ответ. Не нужно отвечать на Ценовой запрос заказчика, система сама подтягивает данные позиций из прайс-листов.
Для участия позиций в Быстрой закупке поставщику необходимо держать в актуальном состоянии свой прайс-лист, а именно проставить:
- Ключевое слово = Быстрая закупка;
- Количество позиций в наличии на складе поставщика;
- Регион поставки;
- Цена Актуальна до (Время до которого актуальна данная цена позиции).
Поставщик загружает позиции и отмечает: ключевое слово «Быстрая закупка», указывает что цена актуальна до даты, и проставляет регион.
Заказчик видит такие позиции, может собрать из них корзину и купить необходимые ТРУ без каких-то дополнительных шагов.
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