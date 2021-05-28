Прейскурантные закупки ПАО «Газпром» на ЭТП ГПБ

ПАО «Газпром» реализует концепцию закупок серийной номенклатуры для нужд компаний Группы на основании прейскурантных договоров. Проведение очередных закупок планируется в сентябре-октябре 2021 года на ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru).

Особенностью прейскурантных договоров является фиксирование на весь срок действия договора основных условий поставки:

общего лимита договора;

максимально возможного каталога поставляемых товаров (прайс-листа);

предельной цены единицы товара и иных параметров.

Срок действия таких договоров варьируется от одного года до трех лет в зависимости от прогнозной потребности компаний Группы Газпром и специфики закупаемых товаров. Выборка (заказ) конкретного товара осуществляется из каталога (прайс-листа) по мере необходимости.

По отдельным группам товаров условиями закупочной документации и договора может быть предусмотрена индексация предельной стоимости единицы товара в случае существенного изменения параметров индексации (заранее определенных показателей, которые оказывают значительное влияние на рыночную стоимость товара).

Исполнение прейскурантных договоров осуществляется на платформе «Газпром маркет» (раздел «Газпром маркет» Торгового портала ЭТП ГПБ). С регламентом работы на данном информационном ресурсе можно ознакомиться по ссылке.

Победитель закупок будет определен в соответствии с требованиями Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром.

Обращаем внимание, что в целях максимального сокращения цикла удовлетворения потребности в МТР, предполагается сократить срок поставки товаров по прейскурантным договорам.

Проведение прейскурантных закупок запланировано по следующим группам товаров:

1 Автомобильные запасные части;

2 Бытовая электрическая техника;

3 Вентиляционное, климатическое, отопительное оборудование;

4 Гаражное оборудование;

5 Инструменты, метизы, крепления, стропы, канаты, съемные грузозахватные приспособления;

6 Инструмент для бурения и ремонта скважин;

7 Информационные стенды, плакаты, таблички, знаки;

8 Кабели, провода, шнуры, кабельная арматура, кабельные системы;

9 Канцелярские принадлежности;

10 Контрольно-измерительные приборы и автоматика;

11 Компьютерная, офисная и оргтехника, серверы, расходные материалы, запасные части к ним;

12 Лабораторная посуда;

13 Металлопрокат всех видов;

14 Мебель металлическая;

15 Оборудование для пищевого производства;

16 Оборудование и средства электро-химической защиты (ЭХЗ);

17 Подшипники (производства РФ);

18 Подшипники (импортные);

19 Противопожарное оборудование;

20 Резино-технические изделия, уплотнения;

21 Сварочное оборудование, материалы и приспособления для сварки;

22 Связь и телекоммуникация;

23 Спортивный инвентарь;

24 Средства индивидуальной защиты, специальная одежда, обувь, прочие СИЗ;

25 Стальные газовые краны, трубопроводная арматура;

26 Строительные и лакокрасочные материалы;

27 Текстильная продукция;

28 Химические материалы;

29 Хозяйственные товары;

30 Электрооборудование.

Поставщики, заинтересованные в участии в указанных закупках, могут отслеживать начало их объявления в Единой информационной системе (ЕИС) и на сайте ЭТП ГПБ, и проводить предварительную проработку схем поставок и логистики.

Настоящее сообщение носит информационный характер, не является офертой или закупкой.