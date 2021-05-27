Освоение газовых скважин, капитальное строительство, лесорубочные работы — крупные закупки на ЭТП ГПБ

Главное преимущество для поставщика на ЭТП ГПБ — возможность работать с крупнейшими заказчиками, включая организации ГК «Газпром», корпорации федерального значения, большими промышленными предприятиями и холдингами. В этом материале мы публикуем самые интересные закупки на различных секциях площадки с 31 мая по 4 июня 2021 года.

Секция Закупки корпоративных заказчиков

Работы по освоению эксплуатационных газовых скважин

Выполнение работ по освоению (испытанию) эксплуатационных газовых скважин, в том числе работы по интенсификации притока методом гидравлического разрыва пласта, при строительстве эксплуатационных газовых скважин на Ковыктинском ГКМ.

Способ закупки: Запрос предложений.

Заказчик: АО «ГАЗСТРОЙПРОМ».

Дата и время окончания срока приема заявок: 31.05.2021 10:00 (МСК).

Начальная цена: 2 749 233 988,80 руб.

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Справка о заказчике: АО «Газстройпром» – ведущая российская многопрофильная компания, выполняющая полный комплекс работ в рамках реализации инфраструктурных проектов по добыче, переработке и транспортировке природного газа.

Секция Торги ГК Газпром (торги по 223-ФЗ)

Выполнение работ по капитальному строительству, пусконаладочным работам «в холостую» и пусконаладочным работам «под нагрузкой»

Выполнение работ по капитальному строительству, пусконаладочным работам «в холостую» и пусконаладочным работам «под нагрузкой» по объектам:

«Подключение скважины газовой эксплуатационной № 628 УППГ-6 Астраханского ГКМ»;

«Подключение скважины газовой эксплуатационной № 6611 УППГ-6 Астраханского ГКМ».

В составе стройки «Подключение дополнительных скважин к существующим мощностям I и II очередей АГКМ (2 этап)» для нужд Компаний Группы Газпром.

Способ закупки: Конкурентный отбор.

Дата подведения итогов: 02.06.2021 (МСК).

Начальная цена: 530 096 919,60 руб.

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Справка о заказчике: ПАО «Газпром» — глобальная энергетическая компания. Основные направления деятельности — геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также производство и сбыт тепло- и электроэнергии.

«Газпром» видит свою миссию в надежном, эффективном и сбалансированном обеспечении потребителей природным газом, другими видами энергоресурсов и продуктами их переработки.

Выполнение лесорубочных работ

Выполнение лесорубочных работ в рамках реализации полевых сейсморазведочных работ МОГТ-3D в пределах Мамырского-1, Мамырского-2, Мамырского-3 участков недр - территории Усть-Удинского, Братского, Нижнеилимского районов Иркутской области для нужд ООО «Газпром недра».

Способ закупки: Конкурентный отбор.

Дата подведения итогов: 09.06.2021 (МСК).

Начальная цена: 776 863 200,00 руб.

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Справка о заказчике: ООО «Газпром недра» — специализированная многопрофильная компания, выполняющая централизованно полный цикл геологоразведочных работ на территории РФ и предоставляющая заказчикам широкий спектр уникальных геофизических и геолого-технических услуг.

Интересные закупки предприятий ГК «Газпром» и других крупных организаций появляются на ЭТП ГПБ каждую неделю, следите за объявлениями на портале и сообщениями в наших социальных сетях.