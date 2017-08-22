Условия эффективности: как сделать, чтобы блокчейн не навредил бизнесу

Без создания устойчивой юридической и технологической инфраструктуры переход на блокчейн приведет лишь к финансовым убыткам и утрате доверия к этому весьма эффективному инструменту .

Сегодня российский бизнес и госструктуры возлагают большие надежды на блокчейн-технологии, признавая будущее за мгновенным обменом информацией, платежами и юридическими документами. Но блокчейн — всего лишь одна из удостоверяющих технологий, которых сейчас довольно много. Вокруг темы блокчейна поднят ажиотаж, идея всеобщего перехода на этот протокол преподнесена на настолько высоком уровне, что кажется безапелляционно правильной. Однако необходимо отделить разговоры маркетингового характера от вопросов технологического применения. А случаев практического применения блокчейна пока немного. Почему?

Проблема мощности

Во-первых, загвоздка в скорости и объеме данных. Важно не забывать, что блокчейн — это распределенный реестр и вся информация о совершаемых операциях хранится у всех участников процесса. Это автоматически ограничивает количество данных: далеко не у всех желающих перейти на блокчейн есть возможность хранить огромные объемы информации. А если данные хранятся у всех участников, они должны и поступить ко всем, так что в случае огромных объемов информации не в последнюю очередь встает вопрос качества каналов связи.

Кроме того, блокчейн построен на сложном математическом алгоритме формирования последующего информационного блока на основании блока предыдущего. Эта хэш-функция введена для защиты данных. Она преобразует массив информации предыдущего блока в уникальную цифробуквенную последовательность, повторяемость которой ниже, чем один на миллиарды. И если этот предыдущий блок очень большого размера, то вычислять функцию от него придется очень долго. В чем же тогда смысл мгновенного обмена, если на создание одной функции потребовалось десять суток?

Проблема ошибок

Во-вторых, до сих пор не ясно, что же делать с ошибками, возникающими в процессе работы на блокчейне. Например, рассмотрим смарт-контракты, позволяющие сохранить ссылку на централизованное хранилище. У этого хранилища есть хозяин, и если он не является абсолютным арбитром, равноудаленным от всех заинтересованных сторон, то он может, например, удалять данные в своих целях. Поменять данные он не сможет, если структура самого смарт-контракта организована правильно. А если в нем есть ошибки? Опыт с Эфириумом показывает, что ошибки имеются и злоумышленники уже ими пользовались.

Представим следующую ситуацию. Ссылки на данные хранятся у всех, а сами данные — в хранилище, например, Росреестра. Злоумышленник удаляет данные о том, что у вас была квартира по такому-то адресу, с таким-то кадастровым номером. Все, квартиры у вас больше нет, остается только обращаться в суд.

Конечно, при работе с усиленной квалифицированной электронной подписью существует тот же уровень риска. Но ведь блокчейн содержит в себе еще и историю ошибок! И здесь очень важна реакция на ошибку. Например, при работе с контрактами все блоки, которые были сформированы до возникшей ошибки, признаются ложной веткой, и теперь создается новая ветка. Но что делать со всей той информацией, которая признана ошибочной? Признать ее недействительной? Но люди заключили контракты, оплатили.

Представим себе, что ошибка действительно закралась в Росреестр и завтра у всех участников процесса отразится, что единственная ваша квартира принадлежит другому человеку, причем это информация из новой ветки, которую запустили взамен старой, ошибочной. Ведь данные о вас как о владельце, находившиеся в старой ветке, тоже были признаны ошибочными, и теперь вы не имеете никаких прав на квартиру. Во избежание таких прецедентов переход с ложной ветки на ветку якобы правильную должен иметь очень серьезную юридическую базу.

Проблема инфраструктуры

В-третьих, от споров физических лиц перейдем к блокчейну, например, в госзакупках. Если эта технология будет отработана с юридической точки зрения, она станет прекрасным решением для удостоверения транзакций в рамках Евразийского экономического сообщества: победитель торгов тут же заключает контракт, информация мгновенно поступает в межгосударственный документооборот. Это эффективный способ быстрого обмена информацией, быстрого заключения контрактов, быстрого урегулирования возникающих споров.

Однако, повторюсь, блокчейн является лишь одним из инструментов (а не единственным), которые облегчают и ускоряют международный торговый обмен. При этом возможность сбоя сохраняется, как и возможность злого умысла. Необходим строгий регламент, определяющий действия сторон на случай ошибки.

Важно понимать, что в госзакупках биржевая суета неприменима. Здесь идут поставки, кто-то производит, кто-то покупает, включает поставляемые элементы в свою технологию и продает продукцию. Это спокойный, ритмичный процесс, и любые эксцессы, связанные с нарушением этого ритма, чреваты крупными убытками. Вот почему необходимо подвести под них серьезный юридический, экономический и технологический базис.

Должны появиться и торговые площадки, и держатели реестра, и электронные суды, объединенные общей сетью удостоверения каждой из транзакций. Система блокчейна должна быть аудируема в любой момент времени, и, если вдруг аудит покажет некую непредвиденную ошибку, каждый участник системы будет иметь четкий регламент, куда обращаться, как эту ошибку квалифицировать и как зафиксировать состояние контрактных обязательств, поставок и расчетов в той среде, которая была компрометирована. Без устойчивой юридической и технологической базы переход на блокчейн-технологии приведет лишь к финансовым убыткам и утрате доверия к этому интересному и эффективному инструменту.​

Ссылка на источник: http://www.rbc.ru/opinions/economics/21/08/2017/599aff889a7947a198830ba9