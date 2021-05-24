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    В России заработает Единая информационная платформа управления данными

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    В этом году в России заработает Единая информационная платформа национальной системы управления данными. Положение о новой системе утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

    Речь идет о создании платформы, которая объединит информацию из множества государственных систем, реестров и баз. Она систематизирует данные Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государственного реестра недвижимости, Государственного реестра транспортных средств, Пенсионного фонда.

    Сведения, содержащиеся в этих ресурсах, сейчас рассредоточены по разным базам данных, которые обновляются недостаточно быстро, а права доступа к информации регулируются отдельными соглашениями и не объединены общими правилами. Поэтому, к примеру, чтобы собрать бумаги для продажи квартиры, дачи или автомобиля, нужно потратить немало времени и сил. Запуск новой платформы ускорит обмен информацией между государственными структурами, а также процесс оказания гражданам тех или иных услуг.

    Система позволит интегрировать все данные на единой платформе и определить источники юридически значимых сведений, постоянно контролировать их достоверность, актуальность и непротиворечивость, выразили мнение в Правительстве.

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