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    Часть торгов на заключение договоров о комплексном развитии территории переводят на ЭТП для госзакупок

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    Правительство РФ переводит часть торгов на право заключения договоров о комплексном развитии территории на электронные торговые площадки (ЭТП) для госзакупок. Соответствующее правительственное постановление опубликовано на портале правовой информации.

    Постановлением утверждены правила проведения торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории, правила определения начальной цены таких торгов и правил заключения договора о комплексном развитии территории посредством проведения торгов в электронной форме.

    В этих документах оговаривается порядок проведения таких торгов (в частности, устанавливается требование о размещении информации о проведении торгов в системе torgi.gov.ru), требования к их участникам, определятся исчерпывающий перечень документов, предъявляемых участниками и т.п.

    В правилах заключения договора о комплексном развитии территории посредством проведения торгов в электронной форме оговаривается, что часть таких торгов может проводиться в электронной форме. Речь идет о случаях комплексного развития территории жилой и нежилой застройки. Причем решение по проведению конкретных торгов в электронной форме должны принимать, в рамках своей компетенции, правительство РФ, субъекты РФ и единый институт развития в жилищной сфере (Агентство ипотечного жилищного кредитования).

    Такие торги в электронной форме должны проводиться в виде конкурса или аукциона на ЭТП, отобранных правительством для проведения госзакупок. Соответственно принимать в них участие смогут только те юридические лица, которые зарегистрированы в качестве участников госзакупок в ЕИС и аккредитованы на той или иной ЭТП.

    При этом в правилах прописаны обязанности операторов ЭТП по проведению в электронной форме торгов на комплексное развитие территорий.

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