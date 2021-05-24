Часть торгов на заключение договоров о комплексном развитии территории переводят на ЭТП для госзакупок

Правительство РФ переводит часть торгов на право заключения договоров о комплексном развитии территории на электронные торговые площадки (ЭТП) для госзакупок. Соответствующее правительственное постановление опубликовано на портале правовой информации.

Постановлением утверждены правила проведения торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории, правила определения начальной цены таких торгов и правил заключения договора о комплексном развитии территории посредством проведения торгов в электронной форме.

В этих документах оговаривается порядок проведения таких торгов (в частности, устанавливается требование о размещении информации о проведении торгов в системе torgi.gov.ru), требования к их участникам, определятся исчерпывающий перечень документов, предъявляемых участниками и т.п.

В правилах заключения договора о комплексном развитии территории посредством проведения торгов в электронной форме оговаривается, что часть таких торгов может проводиться в электронной форме. Речь идет о случаях комплексного развития территории жилой и нежилой застройки. Причем решение по проведению конкретных торгов в электронной форме должны принимать, в рамках своей компетенции, правительство РФ, субъекты РФ и единый институт развития в жилищной сфере (Агентство ипотечного жилищного кредитования).

Такие торги в электронной форме должны проводиться в виде конкурса или аукциона на ЭТП, отобранных правительством для проведения госзакупок. Соответственно принимать в них участие смогут только те юридические лица, которые зарегистрированы в качестве участников госзакупок в ЕИС и аккредитованы на той или иной ЭТП.

При этом в правилах прописаны обязанности операторов ЭТП по проведению в электронной форме торгов на комплексное развитие территорий.