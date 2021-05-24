СФ: полномочия по регулированию госзакупок нужно передать в ФАС

Полномочия по регулированию госзакупок нужно передать от Министерства финансов РФ в Федеральную антимонопольную службу России. Идею озвучил зампред Комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов. По его словам, Минфин, который сегодня занимается совершенствованием законодательства в сфере госзакупок, не достигает положительного экономического результата. В частности 44-ФЗ требует изменений.

«На сегодняшний день закон 44-ФЗ не отвечает экономическим реалиям, не учитывает специфику отраслей экономики. Мы видим жалобы и от поставщиков, и от заказчиков каждый день», — отметил сенатор.

Он напомнил, что по данным Счетной палаты, 76 % госзакупок осуществляется у единственного поставщика: «Ситуация год от года не меняется, а количество поставщиков с каждым годом уменьшается. Счетная плата отмечает, что Минфин занимается совершенствованием законодательства, но это не дает положительного экономического результата».

Оптимизационный пакет поправок в закон 44-ФЗ, по его словам, уже четвертый месяц не может пройти Госдуму. «В связи с этим предлагаю инициировать передачу полномочий регулятора от Минфина Федеральной антимонопольной службе», — добавил парламентарий.