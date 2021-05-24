В реестре исполнителей госуслуг в соцсфере появятся предприниматели

Предприниматели и организации, оказывающие гражданам социальные услуги за счет бюджетных средств, будут включаться в особый реестр. Правила его формирования и ведения утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

Новым постановлением определяется порядок внесения претендентов из числа НКО и ИП в специальный реестр, а также список необходимых для этого документов:

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей

или выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;

лицензия на оказание услуг (при необходимости);

сведения об отсутствии судимости.

Ведение реестра позволит проводить предварительный отбор организаций и сразу отсеивать недобросовестных исполнителей. Цель – защищать права и интересы граждан, а также стимулировать бизнес для качественного предоставления услуг. Отвечать за ведение реестра поручено Федеральному казначейству.

С сентября 2020 г. некоммерческие организации и индивидуальные предприниматели могут получать субсидии на оказание социальных услуг населению.

Господдержка предоставляется организациям, которые занимаются в том числе социальным обслуживанием населения, предоставляют санаторно-курортное лечение, оказывают паллиативную помощь, помогают в трудоустройстве.

Порядок отбора претендентов на получение субсидий, их права и обязанности детально прописаны в новом законе «О государственном (муниципальном) социальном заказе на предоставление государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере».