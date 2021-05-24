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    В реестре исполнителей госуслуг в соцсфере появятся предприниматели

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    Предприниматели и организации, оказывающие гражданам социальные услуги за счет бюджетных средств, будут включаться в особый реестр. Правила его формирования и ведения утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

    Новым постановлением определяется порядок внесения претендентов из числа НКО и ИП в специальный реестр, а также список необходимых для этого документов: 

    • выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
    • или выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; 
    • лицензия на оказание услуг (при необходимости); 
    • сведения об отсутствии судимости.

    Ведение реестра позволит проводить предварительный отбор организаций и сразу отсеивать недобросовестных исполнителей. Цель – защищать права и интересы граждан, а также стимулировать бизнес для качественного предоставления услуг. Отвечать за ведение реестра поручено Федеральному казначейству.

    С сентября 2020 г. некоммерческие организации и индивидуальные предприниматели могут получать субсидии на оказание социальных услуг населению.

    Господдержка предоставляется организациям, которые занимаются в том числе социальным обслуживанием населения, предоставляют санаторно-курортное лечение, оказывают паллиативную помощь, помогают в трудоустройстве.

    Порядок отбора претендентов на получение субсидий, их права и обязанности детально прописаны в новом законе «О государственном (муниципальном) социальном заказе на предоставление государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере».

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