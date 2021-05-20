Тендеры на миллиард и выше — крупные закупки на ЭТП ГПБ

Главное преимущество для поставщика на ЭТП ГПБ — возможность работать с крупнейшими заказчиками, включая организации ГК «Газпром», корпорации федерального значения, большими промышленными предприятиями и холдингами. В этом материале мы публикуем самые интересные закупки на различных секциях площадки с 24 по 28 мая 2021 года.

Секция Закупки корпоративных заказчиков

Капитальный ремонт для ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Выполнение работ по объектам:

«Капитальный ремонт МГ Пунга-Ухта-Грязовец, Ду 1420, инв. №000207, ремонтируемый участок км 0,4 - 31,32. Замена труб. Пунгинское ЛПУМГ»;

«Капитальный ремонт МГ Пунга-Ухта-Грязовец, Ду 1420, инв. №000207, ремонтируемый участок км 31,32 - 57,9. Замена труб. Пунгинское ЛПУМГ».

В 2022-2023 годах для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Способ закупки: Запрос предложений.

Дата и время окончания срока приема заявок: 24.05.2021 10:00 (МСК).

Начальная цена: 3 337 123 275,36 руб.

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Справка о заказчике: Обеспечение запланированных объемов поставок газа потребителям — основная задача «Газпром трансгаз Югорска». Предприятие уделяет серьезное внимание вопросам повышения надежности и эффективности транспорта газа за счет проведения капитального ремонта линейной части газопроводов, реконструкции, технического перевооружения и восстановления мощности компрессорных станций.

Секция Закупки корпоративных заказчиков (закупки по 223-ФЗ)

Обслуживание в международных аэропортах

Стандартное соглашение о наземном обслуживании в международных аэропортах Египта: Хургада (HRG), Шарм-эль-Шейх (SSH).

Способ закупки: Конкурентный отбор (АКР).

Дата и время окончания срока приема заявок: 26.05.2021 10:00 (МСК)

Начальная цена: 26 408 332,80 USD.

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Справка о заказчике: Акционерное общество «Авиакомпания «Россия» сегодня – это авиаперевозчик с мировым именем и богатой историей, лидер в области безопасности полетов, пунктуальности и качества сервиса. Компания объединяет высокопрофессиональные коллективы в различных регионах страны, каждый из которых является обладателем бесценного опыта.

Секция Торги ГК Газпром

Бурение поисково-оценочной скважины

Выполнение работ по строительству (бурение) поисково-оценочной скважины 499 Ямсовейского месторождения для нужд ООО «Газпром добыча Надым».

Способ закупки: Конкурентный отбор.

Дата подведения итогов: 02.06.2021 года.

Начальная цена: 2 492 614 405,52 руб.

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Справка о заказчике: ООО «Газпром добыча Надым» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Основные направления деятельности: добыча и подготовка газа и газового конденсата.

Интересные закупки предприятий ГК «Газпром» и других крупных организаций появляются на ЭТП ГПБ каждую неделю, следите за объявлениями на портале и сообщениями в наших социальных сетях.