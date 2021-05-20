Минфин не исключает увеличение пула ЭТП "для госзакупок" по мере электронизации сферы имущественных торгов

Минфин РФ не исключает увеличение числа электронных торговых площадок (ЭТП), отобранных правительством РФ для проведения госзакупок ("универсальные ЭТП"), по мере электронизации и автоматизации сферы имущественных торгов, заявила руководитель департамента бюджетной политики в сфере закупок Минфина Татьяна Демидова в ходе круглого стола по вопросам совершенствования закупочного законодательства, организованного Советом Федерации.

"Наверное, рано или поздно, в связи с унификацией процедур в сфере торгов и в сфере закупок придем к необходимости расширения пула ЭТП", - сказала Демидова.

При этом она отметила, что в настоящее время происходит реформа в сфере торгов. Соответственно полномочия по реализации различных видов имущества (в том числе, государственного) переданы в Минфин, а полномочия по эксплуатации системы торгов - torgi.gov.ru преданы Федеральному Казначейству.

"Проводится работы по упрощению и автоматизации имущественных торгов, по формированию объективной и достоверной базы, после создания которой будет рассмотрен вопрос о возможности учета процедур имущественных торгов при определении опыта ЭТП (площадки для госзакупок должны на момент проведения проверки иметь долю проведенных на них закупочных процедур в размере не 5% от общего объема закупок, проведенных за три предыдущих года)", - подчеркнула Демидова.

В настоящее время на ЭТП для госзакупок должны проводиться все госзакупки и закупки госкомпаний у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), а также некоторые виды имущественных торгов.

Как сообщалось, летом 2018 года правительство РФ утвердило перечень ЭТП для проведения госзакупок. В него включены девять ЭТП - восемь универсальных и одна специализированная. К числу универсальных ЭТП были отнесены ЕЭТП, "РТС-тендер", "Сбербанк-АСТ", "Электронные торговые системы", ГУП "Агентство по госзаказу РТ" и "Российский аукционный дом", а также "ТЭК-Торг" и ЭТП ГПБ ("Электронная торговая площадка Газпромбанка"). Специализированной ЭТП была определена "Автоматизированная система торгов гособоронзаказа" (АСТ-ГОЗ), которая была создана в прошлом году Сбербанком и госкорпорацией "Ростех" специально для проведения в электронной форме закупок в рамках гособоронзаказа.

По действующей нормативной базе в сфере госзакупок регуляторы должны проводить проверки ЭТП для госзакупок на соответствие требованиям не чаще одного раза в год, но не реже одного раза в три года.

Предполагалось, что первая большая проверка операторов ЭТП на соответствие требованиям будет проведена в 2021 году. В дальнейшем срок начала проведения проверок ЭТП для госзакупок на соответствие единым и дополнительным требованиям к таким площадкам был перенесен на январь 2022 года.