Как не попасть в реестр недобросовестных поставщиков: 7 советов от эксперта

Как предотвратить попадание в реестр недобросовестных поставщиков и что делать, если вы уже там.

Реестр недобросовестных поставщиков (РНП) в народе еще называют доской позора. Это инструмент, который помогает контролировать поведение поставщиков в рамках закупочного процесса. Он мотивирует исполнителей выполнять свои обязательства, а не бросать контракт невыполненным. Но иногда случается, что в РНП оказываются невиновные люди. Как не попасть в реестр недобросовестных поставщиков? Что делать, если случилась ошибка? Как выйти из реестра недобросовестных поставщиков? Отвечаю в статье на эти и другие вопросы.

Из статьи вы узнаете, что нужно держать под контролем, чтобы не попасть в РНП, и какие действия предпринять при получении уведомления.

За что включают в РНП?

Попасть в РНП можно на этапе подписания или исполнения контракта, а еще в случае, если заказчик не принимает результат работы. При этом предотвратить ошибку намного проще, чем убрать себя из реестра недобросовестных поставщиков, поэтому стоит знать о нюансах на каждом этапе. Итак, поставщик может оказаться в РНП, если:

Уклоняется от подписания контракта . Если исполнитель выиграл тендер, у него есть 5 дней, чтобы подписать контракт и отправить его заказчику. В противном случае заказчик может подать заявление в антимонопольную службу — возникает большой риск попасть в реестр.

. Если исполнитель выиграл тендер, у него есть 5 дней, чтобы подписать контракт и отправить его заказчику. В противном случае заказчик может подать заявление в антимонопольную службу — возникает большой риск попасть в реестр. Суд постановил расторгнуть контракт . Причиной этого может быть нарушение условий или сроков контракта, ошибки в поставке, невыполнение обязательств. Например, строительная компания выиграла контракт, но не успела уложить плитку до начала зимнего сезона. У заказчика есть все основания подать жалобу в ФАС.

. Причиной этого может быть нарушение условий или сроков контракта, ошибки в поставке, невыполнение обязательств. Например, строительная компания выиграла контракт, но не успела уложить плитку до начала зимнего сезона. У заказчика есть все основания подать жалобу в ФАС. Заказчик отказывается принимать работу исполнителя, потому что тот нарушает свои обязательства. Или исполнитель не выполняет гарантийные обязательства. Допустим, школа заказала у ремонтной бригады отделку стен к 1 сентября. Работу выполнили в срок, но уже к октябрю от стен стали откалываться куски краски. Бригада отказывается переделывать брак. За это директор школы может подать жалобу на компанию в ФАС.

Стоит отметить, что контракт можно расторгнуть по соглашению сторон. Тогда у заказчика не будет оснований подавать сведения для включения в реестр.

Как исключить себя из реестра недобросовестных поставщиков?

В РНП попадают после того, как антимонопольная служба проанализирует конкретный случай и определит, прав ли заказчик. Но не исключен и человеческий фактор — есть вероятность, что сотрудники службы не учтут какие-то важные детали. Вы можете исключить себя из реестра недобросовестных поставщиков в двух случаях: когда ФАС только рассматривает ваши документы и с помощью судебного разбирательства. Второй способ сложнее.

— Чтобы не попасть в реестр недобросовестных поставщиков на этапе рассмотрения документов в ФАС, нужно предоставить доказательства своей добросовестности и объяснить ситуацию представителям контролирующего органа. Предусмотрена обязательная внеплановая проверка закупочной процедуры при рассмотрении обстоятельств дела.

Алгоритм действий поставщика при получении уведомления о рассмотрении дела:

Собрать доказательства того, что ваши действия непреднамеренны.

Оформить возражение, указать все факты и доказательства, подтверждающие намерение на подписание и исполнение контракта.

Проработать тактику поведения для участия в заседании.

Принять участие в заседании о рассмотрении вопроса о включении в РНП.

— Если ФАС приняла решение о внесении в РНП, поставщик может оспорить данное решение в арбитражном суде. По ст. 198 АПК РФ у исполнителя есть 3 месяца с момента попадания в реестр. Но пока разбирательство не закончится, ФАС не исключит поставщика из реестра.

ВАЖНО: Если вас не оповестили о предстоящем заседании по включению в РНП, рассматривать дело контрольный орган не вправе.

Приведу пример из решений дел о том, как поставщики исключали себя из реестра недобросовестных поставщиков.

— Победитель закупки не смог подписать контракт вовремя, потому что не был на работе по семейным обстоятельствам. Заказчик воспользовался законным правом и подал заявку на включение исполнителя РНП. Но на заседании поставщик смог доказать, что аналогичные закупки выполняет безукоризненно и что он не планировал отказываться от своих обязательств. Свою позицию он подкрепил копиями исполненных контрактов и копией внутреннего приказа о штрафе на сотрудника, который просрочил подписание контракта. По решению Бурятского УФАС России от 14 апреля 2021 года победитель закупки не был включен в реестр.

— Участник закупки не подписал проект контракта, потому что неправильно рассчитал дату, до которой можно было это сделать. Заказчик направил сведения об исполнителе в РНП. В разбирательстве с ФАС поставщик сообщил, что пропустил срок из-за того, что ответственный сотрудник ненадлежащим образом выполнял свои обязанности. Однако контролирующий орган такие доказательства не убедили. Тогда исполнитель обратился в арбитражный апелляционный суд и вновь привел доказательства: он вносил обеспечительную меру, отправлял просьбу продлить срок подписания контракта, показал положительный опыт по аналогичным контрактам, сослался, что был единственным участником тендера, который отправил заявку. Суд принял это во внимание и постановил исключить поставщика из РНП.

Если заказчик уклоняется от приемки ТРУ в соответствии с условиями контракта или договора, рекомендуем использовать претензионный порядок и урегулировать спорные вопросы, не дожидаясь одностороннего расторжения и уведомления о рассмотрении дела в ФАС.

Как предотвратить попадание в РНП

Чтобы не оказаться в РНП, нужно контролировать и проверять 7 важных пунктов:

Срок действия сертификата электронной подписи для своевременного подписания проекта контракта, работоспособность компьютера. При осуществлении юридически значимых действий использовать плагин «Независимый регистратор», который зафиксирует все ваши действия на торговой площадке. Регламентированные сроки заключения контракта. Факт получения банковской гарантии у банка строго из перечня Минфина, выдающего банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов (последняя обновленная редакция на официальном сайте Минфина. Сроки на оформление банковской гарантии. Корректность условий банковской гарантии: сумма, сроки и основные условия, учтены ли антидемпинговые меры при расчете суммы. Созданы ли условия для своевременного и качественного исполнения обязательств по контракту. Не стоит доводить до расторжения контракта. Но если так сложилось, рекомендуем предпринять все меры для расторжения контракта по соглашению сторон.

ВАЖНО: Если вас все-таки включили в РНП, помните, что этот факт влияет на исполнение обязательств по другому контракту и является основанием для одностороннего отказа заказчика (определение ВС РФ от 21.03.2019 № 305-ЭС18-25195).

В 2019 году ФАС выпустила разъяснение по вопросам размещения сведений об участниках закупок в РНП для территориальных органов. Там она закрепила все вопросы ведения реестра в части сроков рассмотрения обращений, исключения информации об участниках закупки из РНП, взаимодействия заказчика с контролирующими органами. Рекомендую обращаться к этому документу.

Источник: https://reputation.moscow/2021/05/19/kak-ne-popast-v-reestr-nedobrosovestnyh-postavshhikov/?utm_medium=expert

Автор: Наталья Кузьмина - ведущий эксперт ЭТП ГПБ