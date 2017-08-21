Основы участия товаров иностранного происхождения в государственных тендерах: обязательные условия и о чем не стоит забывать

В настоящее время огромное количество иностранных производителей стремятся выйти на российский рынок. По своей инвестиционной привлекательности Россия занимает одну из лидирующих позиций в рейтинге стран. Экономика Российской Федерации открыта международным инвестициям и предложениям. При этом Россия как страна, которая в первую очередь защищает своих граждан и интересы отечественного производителя, ввела ряд определённых ограничений по импорту товаров и услуг иностранного происхождения. Особенно строго регламентировано законом участие в государственных закупках для обеспечения государственных и муниципальных нужд отдельных товаров и услуг, происходящих из других государств. С целью обеспечения безопасности страны и поддержания её оборонной способности, для защиты основ конституционного строя, для стимулирования развития внутреннего рынка и поддержания национальной экономики и российских товаропроизводителей был разработан и внедрён так называемый национальный режим проведения государственных закупок. В рамках данного режима постановлениями Правительства РФ регулируются правила допуска иностранных товаров к госзаказам по обеспечению государственных и муниципальных нужд или их полный запрет в отдельных отраслях экономики. Если предприниматель хочет стать участником государственной закупки с привлечением иностранного товара, он должен подробно изучить все условия допуска таких товаров, знать свои возможности и имеющиеся ограничения. Это позволит избежать неприятных ситуаций и возможных финансовых потерь. Положения, раскрывающие суть данного национального режима и его особенности прописаны в Федеральном законе от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в отдельных постановлениях Правительства РФ.

На первый взгляд может показаться, что национальный режим подразумевает сплошные ограничения на производящиеся в других государствах товары в рамках системы госзаказов. Многие в этом убеждены и предпочитают свернуть с намеченного пути. Но целеустремлённые предприниматели видят в постановлениях Правительства и в отдельных нормативных актах правовые решения по выходу из ограничительных ситуаций.

Так, отдельными Постановлениями Правительства РФ введены строгие ограничения по допуску товаров, работ, услуг иностранного происхождения для нужд обороны страны и безопасности государства (Постановление Правительства от 14 января 2017 г. № 9), в отношении программного обеспечения (Постановление Правительства от 16 ноября 2015 г. № 1236), товаров лёгкой промышленности и услуг по их прокату (Постановление Правительства от 11 августа 2014 г. № 791), а также отдельных видов товаров машиностроения (Постановление Правительства от 14 июля 2014 г. № 656). Однако, не все проинформированы о том, что если Заказчику госзаказа удастся обосновать невозможность применения того или иного запрета, то в отдельных случаях, предусмотренных соответствующими Постановлениями Правительства, подобные товары, услуги и работы могут быть допущены к закупке. Это в очередной раз доказывает тот факт, что для успешного решения каждого конкретного случая необходим индивидуальный подход и грамотное юридическое сопровождение.

Также в закупках для государственных и муниципальных нужд ограничения по допуску некоторых видов товаров, работ, услуг иностранного происхождения устанавливаются определёнными нормативными актами, которые, в свою очередь, также оговаривают и условия возможности допуска таких товаров.

К примеру, с 30 сентября 2016 г. для обеспечения государственных нужд ограничен допуск отдельных видов радиоэлектронной продукции, происходящих из иностранных государств. Перечень этой продукции содержится в приложении к Постановлению Правительства РФ от 26.09.2016 № 968 (например, портативные компьютеры, принтеры, интегральные микросхемы, машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных и прочее). Ограничения устанавливаются и в отношении отдельных видов пищевых продуктов (Постановление Правительства от 22 августа 2016 г. № 832), лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (Постановление Правительства от 30 ноября 2015 г. N 1289) и отдельных видов медицинских изделий (Постановление Правительства от 5 февраля 2015 г. N 102). В большинстве случаев, если в заявках указан товар иностранного происхождения, в отношении которого установлен данный запрет или введены ограничения, то данная заявка будет отклонена Заказчиком. Однако, участники должны знать и помнить и об определённых возможностях допуска товаров данной категории. А именно:

• специальный инвестиционный проект;

• соответствие требованиям Постановления Правительства РФ № 719 «О продукции не имеющей аналогов, произведенных в РФ»;

• статус продукции РФ, присвоенный Минпромторгом;

• предоставление таможенным органом страны ввоза оригинала сертификата формы СТ-1;

• проведение закупки для обеспечения государственных нужд на территории иностранного государства.

В любой из представленных выше ситуаций иностранный товар может быть допущен к госзаказу. Также допускается поставка иностранных товаров, произведённых в странах-членах ЕАЭС, и им предоставляется особая преференция в отношении цены контракта в размере 15%. Порядок её предоставления зависит от способа осуществления закупки и предусмотрен Приказом Минэкономразвития России от 25.03.2014 № 155.

Стоит обратить внимание участников государственных закупок на тот факт, что даже если удастся добиться разрешения допуска заявки с предложением поставки иностранного товара, то при осуществлении закупок товаров, работ, услуг будет установлен приоритет продукции российского производства. И выбор Исполнителя контракта будет осуществлён путём проведения конкурса, аукциона и иных способов закупки. Под исключение попадают только закупки у единственного поставщика.

Приоритет товаров отечественного производителя может выражаться в следующих формах:

• при закупке на конкурсе заявки с товаром отечественного производства оцениваются и сопоставляются с другими за вычетом 15 % от указанной в них цены.

• при закупке на аукционе, если победила заявка с товарами, происходящими из иностранного государства, то договор с победителем оформляется за вычетом 15 % от победившей цены.

• при закупке на аукционе на право заключить договор (Участник платит Заказчику), когда победила заявка с товарами, происходящими из другого государства, договор с победителем заключается по цене, увеличенной на 15 % от победившей цены.

Таким образом, участникам тендеров по государственным и муниципальным нуждам, товары, работы и услуги которого имеют иностранное происхождение, до участия в закупке следует первоначально проверить возможность допуска его заявки для участия в соответствующей закупке. И при обнаружении полного запрета либо частичных ограничений допуска подобной продукции, детально перепроверить имеющиеся постановления и нормативные акты на предмет правовых возможностей допуска к госзаказу. Приложив дополнительные усилия по изысканию таких возможностей, участник выиграет гораздо больше.

В отличие от давно действующих ограничениях для иностранных поставщиков в контрактной системе, в закупках по 223-ФЗ новые правила появились лишь в начале этого года, до этого не было никаких ограничений. С 1 января 2017 года вступило в силу Постановление №925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами». Постановление не содержит перечней отдельных товаров, работ или услуг, закупкой которых ограничивалась бы сфера его регулирования. Такой предельно широкий круг действия отчасти компенсируется тем, что норма ч. 8 ст. 3 Закона № 223-ФЗ была исполнена буквально, и Правительство установило не запретительные, а именно преференциальные меры поддержки отечественных поставщиков. Постановлением № 925 установлены преференции именно для российских производителей, на поставщиков же ЕАЭС аналогичные преимущества не распространяются. При выработке механизмов поддержки отечественных производителей была введена лишь 15-% ценовая преференция, т.о. иностранный поставщик может участвовать в любых торгах, но для победы должен быть готов существенно уступить в цене.

Важно отметить, что ФАС РФ видит огромную пользу для российского рынка в присутствии на нем поставщиков иностранного происхождения. И заключается она не только и не столько в расширении предложения для потребителей, но, в первую очередь, в том, что это единственный серьезный стимул для развития отечественных компаний. Для того чтобы российские поставщики росли и были конкурентоспособными на международном рынке, в конкурентной борьбе на внутреннем рынке обязательно должна сохраняться конкуренция с иностранными компаниями. Рынок госзакупок и закупок госкомпаний не исключение отметил эксперт ФАС РФ.



