УКЛОНЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ ЗАКУПКИ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА

По итогам проведенной закупки победитель закупки и заказчик должны подписать контракт на условиях, которые определены закупочной документацией и заявкой такого участника, не нарушая при этом норм действующего законодательства о контрактной системе.

Случаи уклонения от заключения контракта победителем закупки

Согласно ст. 83.2 Закона № 44-ФЗ победитель закупочной процедуры признается заказчиком, уклонившимся от заключения контракта, если:

в сроки, предусмотренные ст. 83.2 Закона №44-ФЗ, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя;

не направил протокол разногласий к проекту контракта, не исполнил требования, предусмотренные ст. 37 Закона №44-ФЗ (в случае снижения при проведении электронного аукциона или конкурса цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги).

При этом заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем признания победителя электронной процедуры уклонившимся от заключения контракта, составляет и размещает в ЕИС и на ЭТП протокол о признании такого победителя уклонившимся от заключения контракта. Протокол содержит информацию о месте и времени его составления, о победителе, признанном уклонившимся от заключения контракта, о факте, являющемся основанием для такого признания, а также реквизиты документов, подтверждающих этот факт.

Уклонение поставщика от подписания контракта является одним из оснований для включения в реестр недобросовестных поставщиков. И избежать внесения в РНП можно лишь на этапе рассмотрения документов в контрольном органе, защитив свои права и интересы через предоставление доказательств и объяснив свою позицию комиссии контрольного органа. Со стороны контрольного органа в обязательном порядке проводится внеплановая проверка закупочной процедуры при рассмотрении всех обстоятельств дела.

Если участник не был оповещен о предстоящем заседании по включению в РНП, то рассматривать дело контрольный орган не вправе (см. Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 23 августа 2019 г. N Ф10- 3453/19 по делу N А48-9142/2018).

В мае 2021 года Минфин выступил с инициативой автоматизировать работу реестра недобросовестных поставщиков в ЕИС, в части включения информации о поставщиках на основании сведений из государственных информационных систем. Но ведомство все-таки предлагает сохранить бумажный документооборот для ряда случаев, например, закупок в закрытой форме. Стоит отметить, что конкретизированы случаи, когда УФАС сможет не включать участника в РНП, например, отсутствие намерения уклониться от заключения контракта. Также на текущий момент со стороны ФАС России внесены предложения по вопросам введения процедуры обжалования решения заказчика об одностороннем расторжении контракта.

Правовые и финансовые риски для участника при попадании в РНП:

исключение возможности участия в закупках по Законам №44-ФЗ и №223-ФЗ (при наличии данного требования в закупочной документации);

потеря обеспечения заявки на участие в закупке в полном размере;

урон деловой репутации участника на рынке;

риск расторжения контрактов, которые на текущий момент в статусе исполнения;

затраты на регистрацию нового юридического лица с «чистой» репутацией;

затраты на обжалование решения УФАС о включении в РНП, консультации экспертов.

Обеспечение исполнения контракта

Важно помнить, что контракт заключается после предоставления победителем закупки обеспечения исполнения контракта (при установлении данного требования в извещении и закупочной документации).

Но есть и исключения, например, если при проведении электронного аукциона цена контракта снижается до половины процента начальной (максимальной) цены контракта или ниже, такой аукцион проводится на право заключить контракт. В соответствии со ст. 83.2 Закона №44-ФЗ одновременно с подписанным контрактом этот победитель обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, если установление требования обеспечения исполнения контракта предусмотрено извещением и (или) документацией о закупке, а в случае, предусмотренном ч. 23 ст. 68 Закона №44-ФЗ, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения контракта. В таком случае победитель будет признан уклонившимся от заключения контракта, когда:

не исполнит требований ч. 6 ст. 83.2 ФЗ Закона № 44-ФЗ;

не предоставит обеспечение исполнения контракта либо не исполнит требования ст. 37 Закона № 44-ФЗ в случае подписания проекта контракта.