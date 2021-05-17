Предложен новый порядок ведения РНП

Министерство финансов РФ предлагает перевести работу Реестра недобросовестных поставщиков (РНП) в электронную форму и в значительной степени ее автоматизировать. Соответствующее правительственное постановление опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов.

«Проектом постановления предусматривается, что документооборот между заказчиком и федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок, при рассмотрении вопроса о включении информации в реестр переводится в электронную форму с использованием единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок», — говорится в пояснительной записке к документу.

При этом оговаривается, что часть информации, которая должна включаться в обращение о включении поставщика в РНП, будет формироваться автоматически, на основании данных различных государственных информсистем.

Основные нововведения заключаются в подробном урегулировании порядка направления заказчиками обращений о включении того или иного поставщика в РНП. В частности, расписано, в каких случаях обращение нужно подавать в территориальное УФАС, а в каких – в центральный аппарат, например, если цена контракта составляет 1 млрд руб. и более.

Свои обращения заказчики будут обязаны направлять по утвержденной форме. В проекте закреплено, как ее заполнить и какие документы приложить. Прямо установлено, что обращение о включении поставщика в РНП не может быть отозвано заказчиком, сегодня такой нормы нет.

Если проводилась электронная процедура, то обращение также будет направляться в электронном виде. А в случае проведения открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, запроса предложений или закрытого способа определения поставщика обращение нужно будет сформировать на бумаге.

В проекте детально расписано, как ФАС и ее органы на местах должны рассматривать такие обращения. Срок принятия решения останется прежним – пять рабочих дней со дня, следующего за днем поступления обращения.

Общественное обсуждение новых правил будет проходить до 21 мая.