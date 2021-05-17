Правительство готово рассмотреть предложения Госдумы по закупкам госкомпаний у взаимозависимых компаний

Правительство РФ готово рассмотреть предложения Госдумы по возвращению под действие закона 223-ФЗ закупок госкомпаний у взаимозависимых компаний, заявил председатель правительства Михаил Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме, отвечая на вопросы депутатов.

Депутат Валерий Гартунг отметил, что в декабре 2017 г. правительство внесло поправку в 223-ФЗ, по которой разрешило госкомпаниям, госкорпорациям, естественным монополиям проводить закупки у взаимозависимых лиц, минуя конкурентные процедуры. По его словам, это закупки на 30 трлн руб. в год. Депутат считает, что, если эти закупки будут проводиться по конкурентным процедурам, экономия составит не менее 6 трлн руб. в год.

Доля таких закупок составляет 62%, а по сумме всех закупок – 69%, отметил Мишустин. «Необходимо выделить те закупки без конкурса, когда такие закупки реально встроены в технологическую цепочку производства. Нельзя также забывать, что многие крупные компании, если не крупнейшие, находятся сейчас под санкциями зарубежными. Вопросы, конечно же, должны решаться прозрачным образом. И необходимо предусмотреть тогда в законе исчерпывающий перечень этих случаев, а также механизмы сертификации такой продукции. Мы готовы проработать такой вопрос, ждем от вас предложений», – сказал глава кабмина.