СФ: Регионам нужно увеличить субсидирование закупок сельскохозяйственной техники

Регионам необходимо увеличить субсидирование закупок сельскохозяйственной техники, заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин.

Сенатор напомнил, что успешное развитие АПК во многом зависит от технологической оснащённости хозяйств.

При этом он отметил, что выпуск сельхозтехники отечественными предприятиями вырос с 2017 года на 40%, а пищевого оборудования – на 15%. «Вместе с тем увеличение стоимости металла и других комплектующих привело к значительному росту цен на технику, что сдерживает её приобретение», – заметил Митин.

Парламентарий призвал регионы активнее развивать программы субсидирования покупки сельхозтехники в кредит. «Сейчас у нас такие программы уже есть в ряде регионов, и они пользуются популярностью. Надо масштабировать этот опыт», – заявил он.