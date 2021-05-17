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    СФ: Регионам нужно увеличить субсидирование закупок сельскохозяйственной техники

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    Регионам необходимо увеличить субсидирование закупок сельскохозяйственной техники, заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин.

    Сенатор напомнил, что успешное развитие АПК во многом зависит от технологической оснащённости хозяйств.

    При этом он отметил, что выпуск сельхозтехники отечественными предприятиями вырос с 2017 года на 40%, а пищевого оборудования – на 15%. «Вместе с тем увеличение стоимости металла и других комплектующих привело к значительному росту цен на технику, что сдерживает её приобретение», – заметил Митин.

    Парламентарий призвал регионы активнее развивать программы субсидирования покупки сельхозтехники в кредит. «Сейчас у нас такие программы уже есть в ряде регионов, и они пользуются популярностью. Надо масштабировать этот опыт», – заявил он.

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