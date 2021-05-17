Правительство одобрило законопроект об электронном документообороте

Правительство РФ поддержало законопроект об электронном документообороте, который устанавливает порядок перевода бумажных документов в электронные с сохранением юридической значимости. Об этом сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

По его словам, законопроект устанавливает порядок перевода бумажных документов в электронные с сохранением всей юридической значимости, а также создает правила для их долгосрочного хранения. Причем речь идет, как о документах для бизнеса, так и для органов власти всех уровней.

«Это будет касаться практически 99% документов, их можно будет перевести в электронный вид, а срок хранения бумажных документов сокращается до одного года», – уточнил он.

Кроме того, законопроект решает проблему уже существующих электронных документов, по которым истекает срок действия электронной подписи. «Мы исходим из того, что это один из фундаментов цифровой трансформации документооборота в стране», – подчеркнул министр.

Он добавил, что принятие законопроекта позволит компаниям существенно снизить затраты на физическое хранение документов на бумаге: «Речь идет о миллиардах рублей ежегодно».