Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Правительство одобрило законопроект об электронном документообороте

    Правительство одобрило законопроект об электронном документообороте

    Поделиться

    Правительство РФ поддержало законопроект об электронном документообороте, который устанавливает порядок перевода бумажных документов в электронные с сохранением юридической значимости. Об этом сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

    По его словам, законопроект устанавливает порядок перевода бумажных документов в электронные с сохранением всей юридической значимости, а также создает правила для их долгосрочного хранения. Причем речь идет, как о документах для бизнеса, так и для органов власти всех уровней.

    «Это будет касаться практически 99% документов, их можно будет перевести в электронный вид, а срок хранения бумажных документов сокращается до одного года», – уточнил он.

    Кроме того, законопроект решает проблему уже существующих электронных документов, по которым истекает срок действия электронной подписи. «Мы исходим из того, что это один из фундаментов цифровой трансформации документооборота в стране», – подчеркнул министр.

    Он добавил, что принятие законопроекта позволит компаниям существенно снизить затраты на физическое хранение документов на бумаге: «Речь идет о миллиардах рублей ежегодно».

    ЭДО, Торги, закупки, ЭТП ГПБ
    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Другие новости

    25 июня 2021 г.

    Госдума одобрила перевод документов по госзакупкам в электронный вид

    Подробнее

    12 апреля 2021 г.

    Электронный документооборот и электронная подпись: просто о сложном

    Подробнее

    05 апреля 2021 г.

    ЭДО ЭТП ГПБ на НЕФТЕГАЗСНАБ-2021

    Подробнее

    27 августа 2020 г.

    Москва планирует до конца года запустить электронный документооборот на этапе исполнения госконтрактов

    Подробнее

    16 апреля 2020 г.

    Бесплатный электронный оборот от ЭТП ГПБ на 6 месяцев

    Подробнее

    13 апреля 2020 г.

    Гайд по удаленной работе от ЭТП ГПБ – как организовать себя, настроить режим, что делать с детьми и пожилыми родственниками, как не сойти с ума на самоизоляции

    Подробнее

    09 апреля 2020 г.

    Антикризисная акция от ЭДО Электронной торговой площадки Газпромбанка

    Подробнее

    06 апреля 2020 г.

    Как работать удаленно: Инструкция от ЭТП ГПБ

    Подробнее

    24 марта 2020 г.

    ЭДО ЭТП ГПБ – полная функциональность в условиях карантина

    Подробнее

    23 марта 2020 г.

    ЭДО vs. Бумажная документация – что лучше?

    Подробнее

    23 декабря 2019 г.

    Скидка на ЭДО ЭТП Газпромбанка

    Подробнее

    11 сентября 2018 г.

    При покупке Электронной подписи Сardberry в подарок

    Подробнее

    30 октября 2017 г.

    ЭТП ГПБ переходит на электронный документооборот с поставщиками

    Подробнее
    Позвонить