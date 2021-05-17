Правительство сократило сроки оплаты по госконтрактам для некоторых заказчиков

С 14 мая при заключении контрактов в 2021 году федеральные заказчики должны предусмотреть в них предельный срок оплаты - 10 рабочих дней с даты подписания документа о приемке.

Новшества не применяются, например, в контрактах для нужд обороны и безопасности государства при ряде условий.

В контрактах, которые должны исполняться в декабре 2021 года и (или) декабре следующих финансовых годов, надо указывать специальный срок оплаты:

- не позднее чем за 1 рабочий день до окончания финансового года в пределах ЛБО на такой год, если исполнение выпало с 1-го по 20-е число включительно;

- в очередном финансовом году в пределах ЛБО на следующий финансовый год, если исполнение предстоит с 21-го по 31-е число включительно.

Правила для "декабрьских" контрактов не применяются, в частности, в ряде закупок у едпоставщика.

Требования к срокам оплаты надо учитывать также и в других случаях, например в контрактах для региональных и муниципальных нужд, если обязательства по ним софинансировались из федерального или регионального бюджета.

Документ: Постановление Правительства РФ от 28.04.2021 N 667