ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА С ПОМОЩЬЮ ИНСТРУМЕНТА КЛАСТЕРНЫХ ЗАКУПОК

Согласно Основным направлениям деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года развитие оборонно-промышленного комплекса (далее — ОПК) предполагает диверсификацию производства, направленную на увеличение доли высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения в общем объеме продукции.

Ожидается, что диверсификация производства ОПК позволит:

• выполнить государственный заказ на высокотехнологичную продукцию;

• поддерживать технологическое лидерство за счет сохранения и развития основных компетенций, технологической базы и кадрового потенциала ОПК;

• нивелировать сокращение объемов государственного оборонного заказа после 2020 года;

• создать конкурентоспособную продукцию двойного и гражданского назначения, востребованную на внутреннем и внешнем рынках;

• создать дополнительные рабочие места за счет мультипликативного эффекта в смежных отраслях экономики.

Предстоящие задачи по диверсификации российского ОПК непосредственно связаны с развитием инновационной инфраструктуры и стоят сегодня в одном ряду с задачами по обеспечению обороны и безопасности государства. В России как на федеральном, так и на региональных уровнях уже создан целый спектр инструментов поддержки инновационного предпринимательства, однако вряд ли кто-то будет спорить, что до настоящего времени значимые результаты в полной мере пока не достигнуты.

В современном мире наибольшая доля новых высокотехнологичных компаний принадлежит сектору малого и среднего предпринимательства и имеет весьма ограниченные средства для развития. Государственные закупки являются значимым инструментом технологической политики, способствующим формированию новых рынков для высокотехнологичных компаний1.

На прошедшем 19 сентября 2019 г. заседании Военно-промышленной комиссии Президент России отметил2: в работе по диверсификации предприятий ОПК надо активнее использовать возможности, которые открывает реализация национальных проектов. В рамках их выполнения потенциальный спрос на гражданскую продукцию предприятий оборонно промышленного комплекса уже сейчас превышает 5 500 позиций.

Вместе с тем, в силу естественных причин организации ОПК, как и любая организация, выходящая на новый рынок, не всегда обладают полным спектром компетенций, необходимых для успешной деятельности в гражданской сфере.

Именно поэтому содействие формированию кооперации организаций ОПК и частных компаний (в том числе МСП) может обеспечить успешное участие в государственных закупках.

Одним из перспективных механизмов такой кооперации могут стать научно-промышленные кластеры двойного назначения со встроенным инструментом кластерных закупок. Научно-промышленный кластер двойного назначения — это консорциум организаций с участием предприятий ОПК, объединенных общими цепочками добавленной стоимости, локализованный на определенной территории и обладающий определенной спецификой3.

ФОРМИРОВАНИЕ КОНСОРЦИУМОВ

Разработка кластерных закупок является перспективным инструментом для насыщения отечественного рынка новой высокотехнологичной продукцией. Она базируется на принципах коллективных закупок, разрешенных в рамках Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ (далее — 223-ФЗ).

223-ФЗ согласно части 5 статьи 3 допускает, что на стороне одного участника конкурентной процедуры могут выступать несколько юридических или физических лиц, в т. ч. индивидуальных предпринимателей. Согласно части 5 и 6 статьи 3 223-ФЗ «участником закупки является любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки».

На возникающие вопросы о том, как и в какой форме подтвердить факт группового участия в рамках одного предложения, Минэкономразвития России написало письмо № Д28и-933 от 12.04.2016 г. Согласно этому документу, чтобы принять участие в закупке, группа поставщиков должна выполнить следующие действия:

1) заключить договор простого товарищества друг с другом и (или) оформить доверенность на одного члена (представителя);

2) составить заявку в соответствии с требованиями документации. Приложить требующиеся дополнительные документы: учредительные, разрешительные (лицензии, допуски и т.д.), подтверждающие опыт и квалификацию;

3) подать заявку;

4) заключить контракт с заказчиком в случае победы.

Стоит отметить, что квалификацию рассматриваемого участника заказчик может оценивать не по сумме показателей, а по лучшему из них. Поэтому в предложении членам группы стоит указывать наилучшее значение по данному критерию, если в документации не сказано иное. Также в документации и Положении может быть указано, что поставщики, участвующие в коллективной заявке, не имеют права подавать индивидуальные предложения в рамках одного тендера. При нарушении этого запрета отклонить могут все перечисленные заявки.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ СРЕДИ КОЛЛЕКТИВНЫХ УЧАСТНИКОВ

Если победителем торгов является коллективный участник, то заказчик должен заключить со всеми поставщиками этой группы один контракт. Подписывать документ может один из них (представитель), действующий на основании доверенности либо договора простого товарищества. При исполнении условий сделки все члены коллектива будут иметь равные права и нести солидарную ответственность перед покупателем (ст. 321–325 ГК РФ).

Если они заключили между собой договор простого товарищества, то отвечать им придется по всем обязательствам, вне зависимости от причин их возникновения (ч. 2 ст. 1047 ГК РФ).

Несмотря на то, что в Федеральном законе «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ (далее 44-ФЗ) не предусмотрена возможность подачи заявки от коллективного участника, частью 8 статьи 51 44-ФЗ предусмотрена специфика участия в конкурсе граждан, планирующих создание произведения литературы или искусства, исполнения (как результата интеллектуальной деятельности), являющихся предметами контракта, совместным творческим трудом. В указанном случае граждане подают только одну заявку на участие в открытом конкурсе и считаются одним участником открытого конкурса.

Считаем, что уже имеющееся исключение из общего правила, распространяющееся на создание произведения литературы или искусства, исполнения (как результата интеллектуальной деятельности) может быть расширенно до включения сюда результатов интеллектуальной деятельности по НИРам, НИОКРам, постановке на производство, и выпуску высокотехнологичной продукции с участием организаций ОПК в рамках научно-промышленных кластеров двойного назначения.

ИНСТРУМЕНТ КЛАСТЕРНЫХ ЗАКУПОК

Специфика реализации инструментов кластерных закупок в ОПК во многом связана со следующими аспектами:

• ядро кластера часто составляют предприятия с госучастием, что ограничивает пространство рыночного маневра: организации ОПК вынуждены руководствоваться не только требованиями рынка, но и установленными задачами (задания гособоронзаказа, сохранение мощностей);

• необходимость в особых компетенциях организации, которая претендует на роль ядра кластера сферы ОПК и обеспечения его профессиональными кадрами (вузы, научные

центры и т. д.);

• потребность в научно-образовательных и инжиниринговых центрах, способных осуществлять трансфер технологий в области диверсификации ОПК с соответствующими допусками к информации;

• необходимость разработки специальных механизмов трансфера технологий двойного назначения, связанных с ценообразованием, амортизацией оборудования, экспортно-импортными операциями и др.;

• осуществление научно-технической экспертизы и трансфера технологий при соблюдении порядка работы с информацией ограниченного использования.

Сильной стороной кластерного подхода является так называемая возможность «командной игры» госкомпании со своими поставщиками в целях их развития до уровня поставщиков качественной продукции по выгодной цене.

Необходимо отметить, что в России реализация подобных механизмов находит поддержку и уже начинает реализовываться на практике. Так Коллегией Военно-промышленной комиссии Российской Федерации была создана Межведомственная рабочая группа по научно-промышленным кластерам двойного назначения, в рамках которой Институтом государственно-частного планирования были разработаны базовые методические рекомендации для исполнительных органов федеральной и региональной государственной власти, и предприятий ОПК по созданию подобных кластеров.

Институтом ГЧП были организованы и проведены выездные совещания в целом ряде регионов присутствия предприятий ОПК, приведшие к плановой работе по созданию научно-промышленных кластеров двойного назначения. В том числе Институтом были подписаны договора с лидерами производственной кооперации по созданию таких кластеров в Томской области, готовятся к подписанию соглашения с Московской областью, городом Санкт-Петербургом, Тверской областью, Брянской областью, Новосибирской областью, Алтайским краем.

В основе каждого из кластеров лежат особенные компетенции и технологии, позволяющие выпускать уникальные продуктовые линейки высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения, решающие актуальные проблемы, стоящие перед страной в разрезе импортозамещения и реализации национальных проектов. Именно для этого необходимо проработать инструмент кластерных закупок и внести упомянутые выше изменения в нормативно-правовую базу. ■

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1 Национальный доклад «Высокотехнологичный бизнес в регионах России». Выпуск 2 / под ред. Земцова С.П. – М.: РАНХиГС,

АИРР, 2019. – 108 с. С. 37-40.

2 Заседание Военно-промышленной комиссии. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/61578.

3 См. подробнее: Антипина Е.А., Журенков Д.А., Шелоумов М.А. Диверсификация организаций оборонно-промышленного

комплекса и гражданский рынок закупок // ГОСЗАКАЗ, 2019 № 56, с.126-131.