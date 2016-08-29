ИЗМЕНЕНИЯ 44-ФЗ, КАСАЮЩИЕСЯ ЗАКУПОК РАБОТ В СФЕРЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА С ПРИМЕНЕНИЕМ IT-РЕШЕНИЯ IPM

Мониторинг ключевых показателей Контрактной системы Российской Федерации заставляет говорить о том, что система закупок излишне зарегулирована и регламентирована. Понимание проблемы привело к тому, что с 1 июля 2019 года вступили в силу значительные изменения в Федеральный закон № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее 44-ФЗ), упрощающие процесс закупок. В статье мы затронем изменения 44-ФЗ, которые касаются строительной сферы.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЦЕДУРЕ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

Одним из главных нововведений 44-ФЗ в части работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия стало изменение в процедуре электронного аукциона: срок подачи заявок сократился до 7 календарных дней, если начальная (максимальная) цена договора до 2 млрд рублей, и до 15 календарных дней, если НМЦ контракта более 2 млрд рублей. Для остальных закупок сроки подачи заявок сокращаются до 7 календарных дней, если начальная максимальная) цена договора до 300 млн рублей, и до 15 календарных дней, если НМЦ контракта более 300 млн рублей.

ИНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

• Техническое задание теперь должно быть частью проектной документации и размещено в Единой информационной системе (ЕИС) www.zakupki.gov.ru;

• Первая часть заявки теперь представлена в виде согласия поставщика;

• В первой части заявки заказчик обязан указать «конкретные» показатели;

• Рассмотрение первых частей заявки должно осуществляться заказчиком не более 3 рабочих дней;

• Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий за датой окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе. При

этом электронный аукцион в случае включения в документацию о закупке в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 настоящего Федерального закона проектной документации

проводится через четыре часа после окончания срока подачи заявок на участие в указанном электронном аукционе;

• Срок рассмотрения вторых частей заявки составляет 3 рабочих дня после публикации протокола аукциона;

• Сметы, дефектные ведомости, перечни материалов и оборудования должны быть указаны со словами: «или эквивалент и характеристиками»;

• Заказчик может отклонить поставщика за «конкретные показатели», «химический состав» и прочее.

Это очень нужные и важные изменения в 44-ФЗ, но есть одно очень спорное изменение. Так, с 1 июля 2019 если заказчик включает проектную документацию в состав документации о закупке в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 настоящего Федерального закона, то электронный аукцион проводится через четыре часа после окончания срока подачи заявок на участие в указанном электронном аукционе. Теперь заказчик для уменьшения конкуренции может поставить срок окончания подачи заявок в 00 часов и 00 минут, и аукцион состоится в 4 часа утра.

Рассмотрим статистику размещений извещений электронного аукциона в Единой информационной системе www.zakupki.gov.ru (далее ЕИС) (данные приводятся с 01.07.2019 по 12.07.2019).

По состоянию на 12.07.2019 в ЕИС было опубликовано 2 051 извещение на проведение электронных аукционов, из них 1 249 электронных аукционов на строительство. Корректная дата проведения электронного аукциона была указана в 1 189 процедурах, а некорректная фигурировала в 60 случаях, что составляет 4,8 % от общего количества размещенных извещений.

По данным федерального казначейства в течение трех недель с момента вступления в силу изменений заказчики освоили нововведения: документация о проведении электронного аукциона размещается без нарушений действующего законодательства. Предоставление поставщику возможности согласиться с требованиями заказчика — решение, на наш взгляд, спорное, т. к. эти изменения приведут на рынок компании без опыта работы, что может привести к срыву, а в лучшем случае — к затягиванию строительного процесса.

Отдельного внимания заслуживает государственная поддержка субъектов малого предпринимательства (далее СМП): с 12 мая 2019 года вступила в силу ч. 13.1 ст. 34 Закона № 44-ФЗ; теперь срок оплаты заказчиком исполненного по контракту (срок оплаты заказчиком исполненных по контракту обязательств) должен быть не более 30 дней с даты подписания заказчиком документа о приемке. Оплата для СМП или социально ориентированной некоммерческой организации должна происходить в течение 15 рабочих дней с даты

подписания документа о приемке.

Еще одно нововведение: при положительном опыте исполнения контрактов за последние 3 года СМП и СОНКО в соответствии с частью 8.1. 96 статьи 44-ФЗ с 1 июля 2019 года освобождаются от обеспечения исполнения контракта.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ С 01.07.2019

В соответствии с пунктом 1 части 13 статьи 34 и части 1 статьи 96 № 44-ФЗ заказчик обязан включить в проект контракта обязательное условие о порядке и сроке предоставления поставщиком обеспечения гарантийных обязательств. Размер такого обеспечения не может превышать 10 % НМЦК.

В ходе исполнения контракта поставщик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику новое обеспечение гарантийных обязательств взамен ранее предоставленного в соответствии с частью 7 статьи 96 № 44-ФЗ.

При исполнении контракта документ о приемке поставленных ТРУ оформляется только после предоставления поставщиком такого обеспечения/

Срок обеспечения гарантийных обязательств составляет: гарантийный срок + 1 месяц.

С одной стороны, эта мера призвана защитить заказчиков, а с другой — дополнительное бремя на поставщиков, что, в конечном счете, отразится на начальной (максимальной) цене контракта и может привести к оттоку поставщиков на торгах и, как следствие, к снижению конкуренции.

ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА

Часть 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ дополнена двумя основаниями для изменения условий контракта на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия:

1. Если при исполнении контракта возникли не зависящие от сторон обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, в т. ч. необходимость внесения изменений в проектную документацию:

• контракт заключен на срок не менее одного года, а его цена равна предельному размеру цены, установленному Правительством РФ или превышает предельный размер;

• имеется обоснование производимого изменения на основании решения Правительства РФ, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ, местной администрации при осуществлении закупки для федеральных нужд, нужд субъекта РФ, муниципальных нужд соответственно;

• изменение не приведет к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта более чем на 30 %. В указанный срок не включается срок получения положительного заключения экспертизы проектной документации в случае необходимости внесения в нее изменений.

2. Допускается однократное изменение срока исполнения контракта на срок, не превышающий первоначальный, если контракт не был исполнен в установленный срок по вине подрядчика или по не зависящим от сторон контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в т. ч. необходимость внесения изменений в проектную документацию.

Приведем пример: у заказчика был заключен контракт с поставщиком на 1 год на строительство детского сада, но в силу прошедшего торнадо поставщик не смог его достроить.

Стороны должны будут согласовать новый срок возврата подрядчику денежных средств, внесенных им в качестве обеспечения исполнения контракта, если обеспечение исполнения контракта вносилось деньгами.

Это очень важное изменение, позволяющее заказчику избежать ситуаций, когда из-за неучтенных работ заказчик должен был проводить дополнительную конкурентную процедуру.

Представим себе ремонт помещения в больнице, где рабочие вскрыли полы и поняли, что надо их полностью менять. В силу того, что сумма увеличившегося объема работ выросла более чем на 10 %, заказчик вынужден был проводить конкурентную процедуру и у него могла сложиться такая ситуация, когда на одном объекте часть работ делает одна компания, а часть — другая.

ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАКУПАТЬ РАБОТЫ «БЕЗ ОБЪЕМА»

С 1 июля 2019 года у заказчика появилась возможность осуществлять закупку работ «без объема» или рамочный договор. Рамочное соглашение — это договор, в котором определяется какая-то часть условий поставок, устанавливаются принципы сотрудничества, но могут быть не определены отдельные существенные условия (конкретные объемы закупок, цены, сроки и т. д.).

Рамочное соглашение не должно нарушать антимонопольное законодательство, а лицо, его заключающее, должно иметь соответствующие полномочия. Рамочный договор заключается в соответствии со статьей 429.1 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (далее — ГК).

К отношениям сторон, не урегулированным отдельными договорами, в том числе, в случае незаключения сторонами отдельных договоров, применяются общие условия, содержащиеся в рамочном договоре, если иное не указано в отдельных договорах или не вытекает из существа обязательства.

При использовании рамочного договора заказчик обосновывает единичные расценки, начальную (максимальную) цену контракта. В результате конкурентной процедуры максимальная цена контракта остается неизменной, понижаются только единичные расценки, все они снижаются на единый коэффициент снижения.

Несомненно, рамочный договор — это большой плюс для заказчика в части осуществления своих непосредственных обязанностей.

Самой частой ошибкой при использовании рамочного договора является то, что заказчик не ведет накопительную ведомость, вследствие чего может наступить следующая ситуация: «подписанный акт приемки без действующего госконтракта — не основание для оплаты».

Давайте рассмотрим Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 25.06.2018 г. по делу № А04–8753/2017.

Стороны заключили контракт, установив предельную цену, по достижении которой он считается расторгнутым. Стоит отметить, что в соответствии со статьей 432 ГК Российской Федерации от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ существенными условиями договора является: цена, срок договора или предмет. И очень часто при закупке «без объема» у заказчика остается неизрасходованный лимит, а срок договора заканчивается. Так было и в данном случае: лимит был исчерпан, исполнитель продолжил оказывать услуги, а заказчик их принимал, но не оплачивал.

Заказчик и поставщик в досудебном порядке не могли урегулировать свои финансовые разногласия, т. к. для оплаты требовался действующий договор, а в данном случае договор был не действителен в виду окончания срока действия.

Суды решили, что услуги оказаны за рамками договора и исполнитель знал об этом. Заказчик платить не должен, иначе нарушит законодательство о закупках.

Для того чтобы застраховать себя от риска неуплаты по государственному контракту, рекомендуем поставщикам вести «накопительную» ведомость, и, прежде чем увеличить объем обязательств, убедиться, что новое соглашение соответствует Закону 44-ФЗ.

Изменения, которые произошли в строительной сфере в 44-ФЗ, затрагивают только проведение процедур, они не учитывают затраты. Однако затраты — это экономическая категория, характеризующая в стоимостном выражении объем и вид потребленных ресурсов. Классифицирование затрат позволяет верно рассчитать себестоимость продукции, проанализировать эффективность использования ресурсов по всем направлениям деятельности организации. Анализ и группировка затрат позволяют принимать правильные управленческие решения. Таким образом, затраты — это ключевой элемент, показывающий результативность и эффективность деятельности региона за определенный период.

Управление затратами позволяет регионам оптимизировать затраты или достигнуть такого их уровня, который обеспечит требуемый финансовый результат.

УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ КАК ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА — IPM

В целях контроля исполнения договоров и лимитов предельной цены по ним часто используется бухгалтерский метод учета фактически выполненных работ, что приводит к возникновению ситуации с превышенными лимитами, описанными выше. Недостаток бухгалтерского учета состоит в том, что зачастую имеется значительная временная задержка между фиксацией факта исполнения работ на строительной площадке и приемкой этих работ заказчиком для последующей оплаты. За это время на объекте, как правило, продолжаются работы в соответствии с планом-графиком, и момент превышения лимита по договору можно упустить.

Один из способов контроля в подобных случаях — внедрение и использование цифровых технологий по управлению проектами капитального строительства, которые объединяют всех участников проекта и всю цепочку поставок в едином цифровом пространстве на единой цифровой платформе. Современные IT-системы для управления объектами капитального строительства позволяют не только осуществлять приемку работ в целях учета исполнения обязательств по договорам в момент их возникновения, но и связать данные календарно-сетевого графика объекта, договора любого уровня кооперации, платежи и информацию о физических объемах поставок и работ на строительной площадке, что обеспечивает возможность своевременно фиксировать объемы работ и материалов, проводить план-фактный анализ и контролировать ход выполнения договорных обязательств.

Потенциал интеграции с системами банковского сопровождения контрактов и электронными закупками обеспечивают дополнительный контроль над исходящими платежами и лимитами расходования денежных средств, а также за ценовой политикой расходов в рамках объекта капитального строительства. Использование цифровых технологий по формированию единого каталога МТР в привязке к техническим условиям, производимой продукции, еще на этапе формирования проектной документации и использование каталога как единого в IT-решении по управлению капитальным строительством, в том числе, при формировании спецификации и потребности в закупке, договоре, закрывающих документах дополнительно повышает прозрачность всего процесса.

Цифровые технологии IPM базируются на четырех основных потоках данных, охватывающих весь жизненный цикл инвестиций в капитальное строительство:

• Данные о плановых показателях — как должно быть. Сбор данных начинается на самом раннем этапе жизненного цикла строительно-

го проекта.

• Данные о конкурентной закупке по освоению планового бюджета — открытая система для выбора поставщиков и подрядчиков в цифровой конкурентной среде. Сбор данных идет на электронной торговой площадке.

• Данные о фактических физических объемах — результате работы подрядчиков. Сбор данных приемка работ происходит непосредственно на строительной площадке с помощью цифровых инструментов строительно-инженерного контроля.

• Данные о платежах за выполненные работы. Сбор данных автоматизирован за счет интеграции с сервисом банковского сопровождения.

Подводя итоги, стоит отметить, что несмотря на изменения в 44-ФЗ в части строительства —возможность изменения условия договора, закупки работы «без объема» — начинает складываться практика нарушений, которая заключается в неумышленном превышении объемов закупаемой продукции. Для решения проблемы необходим постоянный контроль в виде накопительной ведомости, которую ведет заказчик и поставщик самостоятельно или используя IPM. Накопительная ведомость позволит заказчикам получить дополнительный механизм для контроля за строительством и, как следствие, — экономию бюджетных средств. ■