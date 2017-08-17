ФАС расширил доступ к госконтрактам на оказание услуг общепита

16 августа вступили в силу изменения в Постановление Правительства РФ РФ от 04.08.2017 № 937 «О внесение изменений в приложение № 2 к постановлению Правительства РФ от 04 февраля 2015 г. № 99» . Поправки скорректировали дополнительные требования к участникам государственных закупок услуг общественного питания и пищевых продуктов для образовательных, медицинских организаций, организаций социального обслуживания, отдыха детей и их оздоровления.



По действовавшей ранее редакции постановления к участникам таких закупок устанавливалось дополнительное требование о наличии опыта исполнения исключительно государственных контрактов (по 44-ФЗ). При этом аналогичные контракты, заключенные, например, с ГУПами в соответствии с 223-ФЗ за счет средств бюджета, формально не могли быть учтены для подтверждения опыта участника.

В ФАС России поступили предложения Правительства Москвы о предоставлении участникам закупок услуг общественного питания и пищевых продуктов возможности подтверждать свой опыт, в том числе, договорами, заключенными в соответствии с 223-ФЗ. ФАС России поддержала это предложение и указала, что для подтверждения опыта в данном случае можно предоставлять договоры, сведения о которых содержатся в ЕИС.

«Изменения дадут возможность поставщикам, у которых имеется необходимый опыт выполнения договоров по 223-ФЗ, в том числе с ГУПами и МУПами, участвовать в государственных закупках услуг общественного питания и пищевых продуктов. Тем самым будет обеспечено расширение круга участников таких процедур и развитие конкуренции», - отмечает заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян.