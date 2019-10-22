Эксперт ЭТП ГПБ на VII Международном Форуме «Арктические проекты – сегодня и завтра»

21 декабря 2021 г. В ближайшее время углеродные квоты станут товаром Подробнее

02 февраля 2022 г. Цифровой Опросный Лист – новый способ создания закупки! Подробнее

19 января 2022 г. Продвижение товаров и услуг Поставщиков с помощью раздела «Спецпредложения» Подробнее

12 января 2022 г. «Внутренний рынок» – должен стать своим Подробнее

28 декабря 2021 г. Новогодний онлайн-квиз «Я Готов к 2022» и подарки от ЭТП ГПБ Подробнее

21 декабря 2021 г. Чек-лист по увеличению прибыли через закупки и масштабированию бизнеса Подробнее

21 декабря 2021 г. Какие изменения ждут особые категории участников (СМП, СОНКО, учреждения УИС, организации инвалидов) с 01.01.2022 года Подробнее

10 декабря 2021 г. Что учесть для закупки качественной продукции. Разбор типовых ошибок заказчиков при описании объекта закупки. Подробнее

10 декабря 2021 г. Новые требования к участникам по оптимизационному пакету поправок: что учесть? И как подготовиться? Подробнее

06 декабря 2021 г. Состоялся X интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ» Подробнее

06 декабря 2021 г. Какие запросы о разъяснении вправе направить участник с 1 января? Подробнее

06 декабря 2021 г. За что заказчиков штрафуют? Подробнее

29 ноября 2021 г. Удорожание себестоимости контракта: какие условия стоит учитывать при изучении закупочной документации? Подробнее

29 ноября 2021 г. К чему готовиться участникам аукциона с 01.01.2022: новые правила игры Подробнее

26 ноября 2021 г. Специализированный квалификационный отбор АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» Подробнее

22 ноября 2021 г. Претензионная работа со стороны заказчика: 5 ключевых этапов и типовые ошибки Подробнее

22 ноября 2021 г. Топ-7 действий поставщика для подготовки к новшествам по 44-ФЗ с 01.01.2022 году Подробнее

08 ноября 2021 г. Запрос котировок: правила игры с 01.01.2022 Подробнее

01 ноября 2021 г. ЗАКУПКА ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА Подробнее

01 ноября 2021 г. Обоснование НМЦК при закупке услуг по охране. Приказ Росгвардии от 15.02.2021 года № 45 Подробнее

28 октября 2021 г. Замещение импорта – переходит в сферу гражданского контроля Подробнее

25 октября 2021 г. Каталог товаров, работ и услуг ЭТП ГПБ пополнился новыми товарами продукции пищевой промышленности Подробнее

25 октября 2021 г. Электронный конкурс - изменения с 01.01.2022 г. Процедура подробно, типовые ошибки участников, типовые ошибки заказчиков, на что обратить внимание Подробнее

19 октября 2021 г. В Крыму завершилась II Общероссийская конференция «Госзаказ на берегах Тавриды» Подробнее

18 октября 2021 г. ЗАКУПКА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА Подробнее

11 октября 2021 г. «Газовый форум-2021»: ЭТП ГПБ о технологической платформе биллинга и портале ЕОГ Подробнее

08 октября 2021 г. Закупка продуктов питания – как учесть все требования закона и избежать рисков Подробнее

08 октября 2021 г. БИМ-Ассоциация, ЭТП ГПБ и CUSTIS создадут цифровую BIM-платформу Санкт-Петербурга Подробнее

07 октября 2021 г. АО «Газстройпром» переводит закупки на ЭТП Газпромбанка Подробнее

04 октября 2021 г. 10 составляющих идеального технического задания для проведения закупки Подробнее

04 октября 2021 г. Достижение углеродной нейтральности: Правительство Сахалинской области и ЭТП ГПБ внедрят цифровые инструменты Подробнее

04 октября 2021 г. Госзаказ на берегах Тавриды II – с 6 октября Подробнее

27 сентября 2021 г. В Самарской области запущен функциональный блок ГРО Подробнее

27 сентября 2021 г. 5 шагов к правильной заявке и победе в закупке Подробнее

27 сентября 2021 г. «Газпром межрегионгаз» внедрил новую биллинговую платформу для потребителей газа во Владимирской области Подробнее

20 сентября 2021 г. Бумажная форма закупки: когда можно проводить? Подробнее

20 сентября 2021 г. Жители России могут подать заявку на догазификацию через Госуслуги Подробнее

20 сентября 2021 г. Правомерно ли использование минимальной цены при определении НМЦК Подробнее

10 сентября 2021 г. Закупка программного обеспечения - рекомендации от эксперта ЭТП ГПБ Подробнее

10 сентября 2021 г. Закупка ТРУ при изменении цены по ФЗ № 223. Корректировка договора. Возможные риски Подробнее

09 сентября 2021 г. Изменения в механизм проверки заказчиками опыта поставщиков вступят в силу с 1 января 2022 года Подробнее

06 сентября 2021 г. Удостоверяющий центр «ЭТП ГПБ Консалтинг» аккредитован по новым требованиям 63-ФЗ Подробнее

03 сентября 2021 г. Закупка охранных услуг - описание алгоритма от эксперта ЭТП ГПБ Подробнее

03 сентября 2021 г. Спорные вопросы при расчете и взыскании неустойки по 44-ФЗ Подробнее

02 сентября 2021 г. Портал Единого оператора газификации адаптирован для мобильных устройств Подробнее

27 августа 2021 г. Импортозамещение поставят на общественный контроль Подробнее

27 августа 2021 г. Топ-8 типовых нарушений в закупках малого объема Подробнее

20 августа 2021 г. Правомерно ли заключение контракта с нулевой ценой по итогам закупок в рамках Законов № 44-ФЗ и 223-ФЗ? Подробнее

20 августа 2021 г. Как работать с кодами ОКПД 2 и КТРУ, применяем без ошибок Подробнее

20 августа 2021 г. SOEX и ЭТП ГПБ заключили соглашение о сотрудничестве для развития сервиса ЕНН Подробнее

16 августа 2021 г. Актуальные правила работы с РНП: регламентированы сроки, новые формы обращений Подробнее

04 августа 2021 г. "Газпром" запустил сайт для обеспечения работы Единого оператора газификации Подробнее

03 августа 2021 г. Подать заявку на догазификацию теперь можно через портал Единого оператора газификации Подробнее

21 июля 2021 г. Новые возможности для Заказчиков Торгового портала в вопросах управления складом Подробнее

15 июля 2021 г. Конференция «Правоприменительная практика для медицинских учреждений по 44-ФЗ. Новые правила в 2021 году» Подробнее

07 июля 2021 г. Новая услуга Торгового Портала ЭТП ГПБ — цифровой опросный лист Подробнее

28 июня 2021 г. Совместный проект Penenza и ЭТП ГПБ — «Финансирование поставщиков “Газпром нефти"» Подробнее

24 июня 2021 г. IX Международная конференция «Публичные закупки: проблемы правоприменения» Подробнее

23 июня 2021 г. Внеофисное хранение архивных документов — актуальная услуга от Газпромбанка Подробнее

15 июня 2021 г. Биллинговая платформа «Газпром межрегионгаза», Газпромбанка и ЭТП ГПБ получила премию «Лучшая ИТ-платформа для промышленности» Подробнее

10 июня 2021 г. Новая услуга для заказчиков Торгового портала: шаблон Ценового запроса Подробнее

10 июня 2021 г. Единый личный кабинет для секции «Закупки корпоративных заказчиков» Подробнее

07 июня 2021 г. ЭТП ГПБ приветствует нового Заказчика — Группу «Интер РАО»! Подробнее

07 июня 2021 г. Формирование НМЦК согласно Постановлению Правительства РФ от 3 декабря 2020 г. № 2014 «О минимальной обязательной доле закупок российских товаров и ее достижении заказчиком» Подробнее

03 июня 2021 г. Расширение линейки дополнительных услуг на ЭТП ГПБ Подробнее

02 июня 2021 г. Отмена платы с победителя по заказам ПАО «Фортум» Подробнее

02 июня 2021 г. ЭТП Газпромбанка и CUSTIS создадут цифровые сервисы для промышленных гигантов Подробнее

31 мая 2021 г. Мероприятие в честь 100-летнего юбилея Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия с участием представителей ЭТП ГПБ Подробнее

31 мая 2021 г. Персональная страница - Торговый Портал ЭТП ГПБ помогает поставщикам стать заметнее Подробнее

20 мая 2021 г. Как не попасть в реестр недобросовестных поставщиков: 7 советов от эксперта Подробнее

17 мая 2021 г. УКЛОНЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ ЗАКУПКИ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА Подробнее

11 мая 2021 г. ПредприниМАЙ Подробнее

11 мая 2021 г. Персональный список заказчиков – новая услуга для поставщиков от Торгового Портала ЭТП ГПБ Подробнее

30 апреля 2021 г. Восстановите бизнес после пандемии — «ПредприниМАЙ!» на ЭТП ГПБ Подробнее

30 апреля 2021 г. Приглашаем к участию в онлайн-семинаре по участию в закупках для МСП и самозанятых Подробнее

29 апреля 2021 г. Как происходит обмен документами при обращении в ФАС с жалобой по ФЗ №44 Подробнее

26 апреля 2021 г. Торговый Портал ЭТП ГПБ помогает поставщикам стать заметнее Подробнее

26 апреля 2021 г. Как происходит обмен документами при обращении в ФАС с жалобой на действия (бездействия) заказчика по ФЗ №223 Подробнее

19 апреля 2021 г. Региональные ИТ-специалисты прошли обучение работе с новой биллинговой платформой реализации газа и взаимодействия с абонентами Подробнее

19 апреля 2021 г. На электронной торговой площадке Газпромбанка появилась новая схема торгов: голландский аукцион Подробнее

12 апреля 2021 г. Электронный документооборот и электронная подпись: просто о сложном Подробнее

09 апреля 2021 г. Конференция по закупкам лекарственных средств состоялась в Оренбурге Подробнее

09 апреля 2021 г. Эксперты ЭТП ГПБ на семинаре в Йошкар-Оле Подробнее

05 апреля 2021 г. Обучающий центр ЭТП ГПБ — все самое важное в апреле 2021 года Подробнее

05 апреля 2021 г. НСИ для поставщиков – главное, интересное, важное. Интервью с Инной Борсовой Подробнее

05 апреля 2021 г. ЭДО ЭТП ГПБ на НЕФТЕГАЗСНАБ-2021 Подробнее

01 апреля 2021 г. «Закупки с полки» — новая процедура на секции по 44-ФЗ ЭТП ГПБ Подробнее

29 марта 2021 г. Соглашение по развитию ЕНН с Союзом АПК «Возрождение» Подробнее

29 марта 2021 г. «Газпром межрегионгаз» внедрил новую биллинговую платформу для потребителей газа в Самарской области Подробнее

24 марта 2021 г. Партнерство Союз АПК «Возрождение» и ЭТП ГПБ в рамках технологии ЕНН Подробнее

12 марта 2021 г. Комитетом Госдумы одобрен законопроект по упрощению госзакупок Подробнее

05 марта 2021 г. Закупка товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по ФЗ №223 Подробнее

04 марта 2021 г. Эксперты ЭТП ГПБ выступили на lll Пензенской конференции государственных, муниципальных и корпоративных закупок «Вакцина для закупок» Подробнее

04 марта 2021 г. НАПРАВЛЕНИЕ УЧАСТНИКОМ ЗАПРОСА О ДАЧЕ РАЗЪЯСНЕНИЙ. ЕГО РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ В ЗАКУПОЧНОМ ПРОЦЕССЕ Подробнее

03 марта 2021 г. Все самое значительное в закупках — мероприятия Обучающего Центра ЭТП ГПБ в марте 2021 Подробнее

01 марта 2021 г. Предлагают ввести дополнительные механизмы деофшоризации в госзакупках Подробнее

18 февраля 2021 г. Правительство подготовило новый пакет поддержки МСП Подробнее

18 февраля 2021 г. Правительство одобрило законопроект о требованиях к банковским гарантиям при закупках госкомпаний Подробнее

11 февраля 2021 г. Новый хит Обучающего центра ЭТП ГПБ — вебинар по квотированию посетило более двух тысяч человек Подробнее

01 февраля 2021 г. III Пензенская конференция государственных, муниципальных и корпоративных закупок «Вакцина для закупок» Подробнее

01 февраля 2021 г. Все, что нужно знать — обучающие мероприятия ЭТП ГПБ в феврале 2021 года Подробнее

28 января 2021 г. Эксперты ЭТП ГПБ провели обучение сотрудников ОК РУСАЛ Подробнее

24 января 2021 г. Новая услуга ЭТП ГПБ — калькулятор тарифов Подробнее

18 января 2021 г. Торговый портал ЭТП ГПБ – просто, удобно, функционально. Интервью с Анатолием Лаврухиным Подробнее

18 января 2021 г. Обучающий Центр ЭТП ГПБ — итоги 2020 года Подробнее

14 января 2021 г. Обучающие мероприятия ЭТП ГПБ для поддержки бизнеса в январе 2021 года Подробнее

28 декабря 2020 г. Постановление Правительства № 2013 Подробнее

21 декабря 2020 г. Новые Заказчики на площадке Подробнее

16 декабря 2020 г. «Успеть до конца года: итоги и секретные приемы от экспертов по финансовым продуктам» – состоялась финансовая конференция ЭТП ГПБ Подробнее

14 декабря 2020 г. Полезные изменения на Торговом портале ЭТП ГПБ Подробнее

14 декабря 2020 г. Новые Заказчики на ЭТП ГПБ Подробнее

09 декабря 2020 г. Казначейство: Электронное актирование и оптимизация процедур 44-ФЗ – главная задача 2020. Обзор от эксперта ЭТП ГПБ Подробнее

07 декабря 2020 г. Закупка товаров в целях исполнения государственного (муниципального) контракта Подробнее

07 декабря 2020 г. Новые заказчики октября-ноября на ЭТП ГПБ Подробнее

03 декабря 2020 г. Состоялся IX Интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ» Подробнее

02 декабря 2020 г. Актуальные, свежие, лучшие – вебинары для поддержки бизнеса в декабре! Подробнее

30 ноября 2020 г. Заказчики октября 2020 года на ЭТП ГПБ Подробнее

23 ноября 2020 г. Эксперт ЭТП ГПБ о письме Минздрава России о О направлении средневзвешенных цен на медицинские изделия, включенные в перечень медицинских изделий, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 14.08.2017 N 968т 17.11.2020 Подробнее

23 ноября 2020 г. Выступление эксперта ЭТП ГПБ на дискуссии по ГИСП в рамках Иннопром-онлайн Подробнее

16 ноября 2020 г. Способ оптимизировать работу предприятия – НСИ от ЭТП ГПБ Подробнее

16 ноября 2020 г. Какие незарегистрированные импортные медизделия для обеспечения ПЦР-тестов на COVID-19 можно закупать Подробнее

19 октября 2020 г. Новые заказчики ЭТП ГПБ в августе и сентябре 2020 Подробнее

12 октября 2020 г. Заказчики августа-сентября 2020 года на ЭТП ГПБ Подробнее

06 октября 2020 г. Контур провел конференцию «Участие в торгах после пандемии» Подробнее

05 октября 2020 г. Новые Заказчики августа-сентября 2020 года на ЭТП ГПБ Подробнее

28 сентября 2020 г. Октябрь – месяц обучения для Заказчиков на ЭТП ГПБ Подробнее

24 сентября 2020 г. ЦИФРОВОЙ ГАЗ: Как ЭТП ГПБ внедряет для Газпром Межрегионгаз биллинговую платформу Подробнее

15 сентября 2020 г. Какие проблемы позволяет решать НСИ от ЭТП ГПБ Подробнее

07 сентября 2020 г. Проведение онлайн-собраний - уточнения в Закон «Об акционерных обществах» от Минэкономразвития РФ Подробнее

04 сентября 2020 г. Новые Заказчики июня-июля 2020 года на ЭТП ГПБ Подробнее

03 сентября 2020 г. 100 000 заявок на обработку позиций НСИ обработали специалисты Торгового Портала Подробнее

28 августа 2020 г. Заказчики Торгового Портала ЭТП ГПБ в августе 2020 года Подробнее

26 августа 2020 г. Правила национального режима при закупках. Изменения и практика применения Подробнее

29 июня 2020 г. ЭТП ГПБ: Нам нужны люди с горящими глазами, способные решать серьезные задачи Подробнее

15 июня 2020 г. Новости Законодательства о закупках (44-ФЗ) апрель-май 2020 года Подробнее

15 июня 2020 г. Актуальные бесплатные вебинары для поддержки бизнеса Подробнее

22 мая 2020 г. Новый сервис ЭТП ГПБ – календарь для Заказчиков Подробнее

21 мая 2020 г. Закупки в период распространения коронавирусной инфекции СOVID-19 Подробнее

21 мая 2020 г. Новый функционал Торгового Портала ЭТП ГПБ – быстрый заказ Подробнее

21 мая 2020 г. Теперь ценовой запрос можно оплатить картой онлайн Подробнее

13 мая 2020 г. НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАКУПКАХ (44-ФЗ) за период с 9 апреля по 12 мая 2020 года Подробнее

12 мая 2020 г. ПРИЕМКА ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ Подробнее

29 апреля 2020 г. Закупки работ в сфере капитального строительства и ремонта Подробнее

27 апреля 2020 г. Алгоритм закупки. Важные аспекты ее проведения Подробнее

27 апреля 2020 г. Апрельские изменения в 44-ФЗ – обзор от эксперта ЭТП ГПБ Подробнее

20 апреля 2020 г. Бесплатное участие в закупках на Торговом портале ЭТП ГПБ и другие меры поддержки для бизнеса. Подробнее

06 апреля 2020 г. Национальный режим в сфере закупок с 2020 года Подробнее

06 апреля 2020 г. В Хабаровске прошел вебинар для компаний малого и среднего бизнеса по успешному участию в закупках по 223-фз Подробнее

30 марта 2020 г. НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАКУПКАХ (44-ФЗ) за февраль – март 2020 года Подробнее

27 марта 2020 г. Онлайн-семинар Корпорации МСП для предпринимателей Великого Новгорода Подробнее

27 марта 2020 г. ЭТП ГПБ подписала два соглашения с Ассоциациями «Инженер-Проектировщик» и «Инженер-Изыскатель» Подробнее

23 марта 2020 г. Бесплатные вебинары для поддержки бизнеса - присоединяйтесь! Подробнее

23 марта 2020 г. Казначейство может стать оператором системы по торгам госимуществом Подробнее

23 марта 2020 г. Какими будут поправки в 44-ФЗ Подробнее

16 марта 2020 г. Изменения в 223-ФЗ размещены для обсуждения Подробнее

10 марта 2020 г. Эксперт ЭТП ГПБ на Даунстрим Россия 2020 Подробнее

25 февраля 2020 г. К интеграционному модулю НСИ подключен Росводоканал Подробнее

19 февраля 2020 г. Абсолют Банк и ЭТП Газпромбанка заключили договор о партнерстве Подробнее

17 февраля 2020 г. Сроки и специфика подписания договоров по 223-ФЗ Подробнее

11 февраля 2020 г. «Кредит Урал Банк» - новый партнер ЭТП ГПБ Подробнее

10 февраля 2020 г. НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАКУПКАХ (44-ФЗ) за декабрь 2019 – январь 2020 года Подробнее

10 декабря 2019 г. Состоялся восьмой интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ» Подробнее

05 декабря 2019 г. Эксперты ЭТП ГПБ на семинаре по контрактной системе в Астрахани Подробнее

02 декабря 2019 г. 5 лет Торговому Порталу ЭТП ГПБ – интервью руководителя проекта Андрея Охапкина Подробнее

29 ноября 2019 г. Представители ЭТП ГПБ в Сеуле на конференции Global Public Procurement Market 2019 Подробнее

29 ноября 2019 г. Состоялась конференция по Технологии ЕНН Подробнее

28 ноября 2019 г. Эксперт ЭТП ГПБ на Op-Ex Russia 2019 Подробнее

22 ноября 2019 г. Восьмой интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ» Подробнее

21 ноября 2019 г. ЭТП ГПБ на встрече правительства и представителей Газпромбанка в Оренбурге Подробнее

18 ноября 2019 г. Семинар по закупкам лекарств и медицинских средств в Ульяновской Области Подробнее

12 ноября 2019 г. Завершилась конференция Госзаказ на берегах Тавриды Подробнее

11 ноября 2019 г. ЭТП Газпромбанка и коммуникационное агентство Neftegaz.RU расширяют сотрудничество Подробнее

07 ноября 2019 г. Продолжается общероссийская конференция по государственным закупкам Подробнее

05 ноября 2019 г. Госзаказ на берегах Тавриды – уже завтра! Подробнее

28 октября 2019 г. Эксперт ЭТП Газпромбанка на VIII Славянском международном форуме Подробнее

22 октября 2019 г. ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА С ПОМОЩЬЮ ИНСТРУМЕНТА КЛАСТЕРНЫХ ЗАКУПОК Подробнее

22 октября 2019 г. ИЗМЕНЕНИЯ 44-ФЗ, КАСАЮЩИЕСЯ ЗАКУПОК РАБОТ В СФЕРЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА С ПРИМЕНЕНИЕМ IT-РЕШЕНИЯ IPM Подробнее

21 октября 2019 г. Эксперт ЭТП Газпромбанка выступил на круглом столе «Трансформация правового воздействия на инвестиционный климат в условиях политики импортозамещения» Подробнее

07 октября 2019 г. Обучающий семинар в Ульяновске - Профессионализм заказчиков как фактор эффективности контрактной системы в сфере закупок Подробнее

01 октября 2019 г. Как выгодно продать неликвиды на электронной торговой площадке Подробнее

26 сентября 2019 г. 25 сентября в Калининграде стартовала II Всероссийская конференция по закупкам Подробнее

18 апреля 2019 г. Единый цифровой Каталог промышленной продукции и услуг – как основа для формирования и актуализации данных в каталоге товаров работ и услуг Подробнее