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    Поставка НКТ и строительно-монтажные работы — крупные закупки на ЭТП ГПБ

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    Главное преимущество для поставщика на ЭТП ГПБ — возможность работать с крупнейшими заказчиками, включая организации ГК «Газпром», корпорации федерального значения, большими промышленными предприятиями и холдингами. В этом материале мы публикуем самые интересные закупки на различных секциях площадки с 17 по 21 мая 2021 года.

    Секция Закупки корпоративных заказчиков (закупки по 223-ФЗ)

    Поставка НКТ

    Поставка НКТ, патрубков 88,9х6,45мм.

    Способ закупки: Конкурентный отбор.

    Дата подведения итогов: 02.06.2021 года.

    Начальная цена: 826 675 073,32 руб.

    Принять участие в торгах

    Справка о заказчике: Общество с ограниченной ответственностью «Ачим Девелопмент» — совместное предприятие ПАО «Газпром» и Wintershall Dea GmbH. Основной вид производственной деятельности компании — добыча природного газа и нестабильного газового конденсата. ООО «Ачим Девелопмент» создано для реализации проекта по обустройству и разработке участков 4А и 5А ачимовских залежей Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения.

    Секция Торги ГК Газпром

    Строительно-монтажные работы

    Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Закольцовка газопровода высокого давления между АГРС Мамадыш и АГРС Морты Мамадышского и Елабужского района РТ» для нужд ООО «Газпром трансгаз Казань».

    Способ закупки: Конкурентный отбор.

    Дата подведения итогов: 26.05.2021 года.

    Начальная цена: 678 040 029,98 руб.

    Принять участие в торгах

    Справка о заказчике: Ежегодно ООО «Газпром трансгаз Казань» транспортирует в центральные регионы Российской Федерации, страны ближнего и дальнего зарубежья более 240 млрд куб. м природного газа, в том числе более 18 млрд куб. м. газа в Республику Татарстан, а также ряд районов соседних республик и областей.

    Интересные закупки предприятий ГК «Газпром» и других крупных организаций появляются на ЭТП ГПБ каждую неделю, следите за объявлениями на портале и сообщениями в наших социальных сетях.

    крупные процедуры, Торги, закупки, ЭТП ГПБ
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