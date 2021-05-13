Поставка НКТ и строительно-монтажные работы — крупные закупки на ЭТП ГПБ

Главное преимущество для поставщика на ЭТП ГПБ — возможность работать с крупнейшими заказчиками, включая организации ГК «Газпром», корпорации федерального значения, большими промышленными предприятиями и холдингами. В этом материале мы публикуем самые интересные закупки на различных секциях площадки с 17 по 21 мая 2021 года.

Секция Закупки корпоративных заказчиков (закупки по 223-ФЗ)

Поставка НКТ

Поставка НКТ, патрубков 88,9х6,45мм.

Способ закупки: Конкурентный отбор.

Дата подведения итогов: 02.06.2021 года.

Начальная цена: 826 675 073,32 руб.

Принять участие в торгах

Справка о заказчике: Общество с ограниченной ответственностью «Ачим Девелопмент» — совместное предприятие ПАО «Газпром» и Wintershall Dea GmbH. Основной вид производственной деятельности компании — добыча природного газа и нестабильного газового конденсата. ООО «Ачим Девелопмент» создано для реализации проекта по обустройству и разработке участков 4А и 5А ачимовских залежей Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения.

Секция Торги ГК Газпром

Строительно-монтажные работы

Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Закольцовка газопровода высокого давления между АГРС Мамадыш и АГРС Морты Мамадышского и Елабужского района РТ» для нужд ООО «Газпром трансгаз Казань».

Способ закупки: Конкурентный отбор.

Дата подведения итогов: 26.05.2021 года.

Начальная цена: 678 040 029,98 руб.

Принять участие в торгах

Справка о заказчике: Ежегодно ООО «Газпром трансгаз Казань» транспортирует в центральные регионы Российской Федерации, страны ближнего и дальнего зарубежья более 240 млрд куб. м природного газа, в том числе более 18 млрд куб. м. газа в Республику Татарстан, а также ряд районов соседних республик и областей.

Интересные закупки предприятий ГК «Газпром» и других крупных организаций появляются на ЭТП ГПБ каждую неделю, следите за объявлениями на портале и сообщениями в наших социальных сетях.