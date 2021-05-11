Российская продукция может получить больший "срок годности"

Срок действия заключений Минпромторга РФ о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ может быть увеличен, следует из поручения вице-премьера РФ Юрия Борисова по итогам форума-выставки "Госзаказ", опубликованном на сайте "Цифровые закупки" (официальное СМИ форума-выставки).

Так, Минпромторг, Минфин, Минэкономразвития и Федеральное казначейство должны к сентябрю текущего года подготовить и представить на рассмотрение правительства предложения по совершенствованию системы подтверждения разработки и производства промпродукции на территории РФ. В том числе предложение об увеличении срока действия названных заключений (в настоящее время этот срок составляет 1 год - ИФ) для всей промпродукции и продлении этих сроков (с сохранением идентификационного номера продукции в соответствующем реестре).

Предполагается, что эти меры подтолкнут производителей к включению информации о своей продукции в Реестр российской промышленной продукции, Реестр российской радиоэлектронной продукции и т.п.

Ранее представители предприятий неоднократно отмечали, что процесс включения информации о продукции в тот или иной реестр достаточно затратный - необходимо собрать большое число документов, пройти проверку Минпромторга и т.п. В результате многие предприятия предпочитают не вносить информацию о своей продукции в названные реестры.

Это, в свою очередь, уже вызывает определенные затруднения у госзаказчиков и госкомпаний при проведении закупок, например, в рамках квотирования закупок товаров российского производства. В настоящее время часть товаров, которые включены в перечень квотируемой продукции, отсутствуют в Реестре российской промпродукции. Соответственно заказчики не могут закупить гарантированно российскую продукцию, что может в дальнейшем повлечь за собой административную ответственность (предполагается, что такая ответственность будет введена с начала следующего года - ИФ).

Минфин и Госдума в апреле заявили, что готовы совместно заняться решением проблемы с медленным наполнением Реестра российской промышленной продукции информацией о выпускаемых российскими предприятиями товарах.

"Активность промышленности (промышленных предприятий - ИФ) по включению в реестры (российской и евразийской промпродукции) низкая, - говорила в апреле руководитель департамента бюджетной политики в сфере закупок Минфина Татьяна Демидова. - Реестр наполняется медленно".

По словам Демидовой, важно донести до предприятий необходимость включения информации об их продукции в реестр, поскольку без этого механизм квотирования госзакупок и закупок госкомпаний в полном объеме работать не будет.

"Хочется призвать производителей более активно работать (включать информацию о своей продукции в названный реестр - ИФ) по той номенклатурной позиции, которая сформирована (в рамках механизма квотирования госзакупок и закупок госкомпаний - ИФ), - говорила Демидова в марте. - Сам реестр - прекрасная возможность для производителей, поскольку нахождение в реестре позволяет получить соответствующие преимущества по сравнению с иностранной продукцией и тем самым иметь устойчивый спрос в определенном объеме на соответствующую продукцию".

При этом Демидова отмечала, что сами квоты были подготовлены на основе данных госинформсистемы "Промышленность" Минпромторга. То есть, по данным министерств, все включенные в перечень квотируемой продукции товары в России производятся, а отсутствие какого-то из них в реестре (например, щебня - одна из наиболее часто встречающихся жалоб заказчиков - ИФ) означает, что производители не обеспечили включение в него соответствующей информации о своей продукции.

Как сообщалось, правительственные постановления об утверждении квот на закупку госзаказчиками 107 видов товаров (по общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности) и на закупку госкомпаниями 251 вида товаров российского производства или произведенного в странах ЕАЭС вступили в силу с января текущего года.

Этими документами утверждены перечни товаров, подпадающих под квотирование, и размер квот на 2021-2023 годы.

Поправки к законам "О контрактной системе" (44-ФЗ) и "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ), предусматривающие введение механизма квотирования закупок госзаказчиками и госкомпаниями российской продукции, были приняты летом прошлого года.