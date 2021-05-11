"Электронные магазины" в рамках госзакупок пока мало востребованы участниками - эксперты

Новая закупочная процедура - "электронный магазин" (или "закупка с полки", позволяет осуществлять закупку на сумму до 3 млн рублей) пока мало востребована участниками госзакупок, следует из данных электронных торговых площадок (ЭТП) для госзакупок (8 площадок), на которых эти "электронные магазины" начали действовать с 1 апреля текущего года.

"Итоги первого месяца работы новой процедуры неплохие: у заказчиков появилось новое право, и мы видим, что часть из них приступила к его реализации и тестированию, это хорошее начало, - сказал "Интерфаксу" гендиректор ЭТП "РТС-тендер" Владимир Лишенков. - У "закупки с полки" есть ряд своих особенностей, мы до сих пор видим запрос с рынка в разъяснении порядка проведения и участия в этой процедуре".

По данным "РТС-тендер" и "Российского аукционного дома" (РАД), в течение апреля было проведено только 64 таких закупки на общую сумму 68 млн рублей. Эти процедуры использовались преимущественно для закупок компьютерного, электронного и оптического оборудования (20 процедур), резиновых и пластмассовых изделий (10), пищевых продуктов (7), машин и оборудования (5).

По данным "РТС-тендер", первыми "закупки с полки" испытали заказчики Краснодарского края, Дагестана, Ростовской, Новосибирской и Омской области, а также Москвы.

По оценкам экспертов, малое число новых закупочных процедур связано с их новизной - заказчики и участники не знакомы с особенностями их проведения, а также с рядом сложностей.

"Процедура "закупки с полки" вступил в силу только с 1 апреля текущего года, и в связи с этим многие заказчики еще не успели полностью ознакомиться с процедурой проведения такой закупки, а поставщики не успели завести на площадке свои предложения, которые сама площадка должна автоматически отбирать при получении такого извещения", - пояснил "Интерфаксу" гендиректор ЭТП "ТЭК-Торг" Дмитрий Сытин.

"По информации наших заказчиков, основная проблема, с которой они столкнулись при размещении процедуры - отсутствие предварительных предложений поставщиков, - сказала "Интерфаксу" руководитель департамента по государственным и корпоративным закупкам РАД Анастасия Тхакур. - Участники рынка не понимают структуры "закупки с полки", их отпугивает ее запутанность, многосоставность и нелинейность. На мой взгляд, "закупка с полки" нуждается в доработке и более четком построении структуры проведения процедуры".

При этом Сытин подчеркнул, что в рамках 44-ФЗ ("О контрактной системе") продолжает действовать норма об осуществлении закупок малого объема (до 600 тыс. рублей) напрямую (без проведения какой-либо процедуры - ИФ) у единственного поставщика. "Поэтому, в принципе мы и не ожидали, что в апреле будет какой-то резкий скачек таких закупок на площадках, - сказал он. - Сейчас по всему рынку таких закупок ("с полки" - ИФ) несколько десятков".

По данным "РТС-тендер", за этот же период в электронных магазинах площадки для закупок малого объема у единственного поставщика было проведено 150 тыс. процедур на сумму более 12 млрд рублей. Общий годовой объем таких закупок оценивается приблизительно в 1 трлн рублей.

По оценкам всех ЭТП, востребованность новой закупочной процедуры станет ясной в течение I-II кварталов.

"Чтобы получить релевантную статистику, стоит выждать более длительный временной период, - сказал Сытин. - Полагаем, что уже в ближайшие месяц-два закупок станет больше. С другой стороны, если за квартал с начала старта мы не увидим значительного количества, то это повод для всех нас проанализировать и внести корректировки в порядок проведения таких закупок".

"Пока еще прошло мало времени, думаю, перспектива 6 месяцев будет более показательной с точки зрения интереса рынка и эффективности самой процедуры закупки", - добавил Лишенков.

Как сообщалось, в конце 2019 года были приняты поправки в 44-ФЗ, которые позволяют госзаказчикам закупать товары на сумму до 3 млн рублей по специальной электронной процедуре. Последняя предусматривает размещение поставщиками на электронной торговой площадке предварительного предложения о поставке того или иного товара (в соответствии с конкретной позицией каталога товаров, работ, услуг). Заказчик, в свою очередь, размещает извещение о закупке того или иного товара. При этом оператор ЭТП должен будет направить таким заказчикам соответствующие предложения поставщиков.

До запуска "закупок с полки" в сегменте госзакупок для автоматизации закупок малого объема использовались и продолжают использоваться так называемые электронные магазины ЭТП (работают по принципу каталога предложений поставщиков или интернет-магазинов - ИФ), аналогичные сервисы субъектов РФ (включая "Портал поставщиков" Москвы), а также Единый агрегатор торговли (ЕАТ) "Березка" (с апреля прошлого года его использование стало обязательным для федеральных госзаказчиков).

За счет запуска новой закупочной процедуры регуляторы рассчитывают, в частности, получить достоверные данные о сегменте закупок малого объема, который только частично виден (может учитываться - ИФ) через действующие в настоящее время "электронные магазины".

Летом 2018 года правительство РФ утвердило перечень ЭТП для проведения госзакупок. В него включены девять ЭТП - восемь универсальных и одна специализированная. К числу универсальных ЭТП были отнесены ЕЭТП, "РТС-тендер", "Сбербанк-АСТ", "Электронные торговые системы", ГУП "Агентство по госзаказу РТ" и "Российский аукционный дом", а также "ТЭК-Торг" и ЭТП ГПБ ("Электронная торговая площадка Газпромбанка").