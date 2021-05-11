Минфин предлагает перевести работу Реестра недобросовестных поставщиков в электронную форму и автоматизировать ее

Минфин РФ предлагает перевести работу Реестра недобросовестных поставщиков (РНП) в электронную форму и в значительной степени ее автоматизировать, следует из проекта правительственного постановления об утверждении правил ведения РНП, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Сам документ отменяет действие старых правил ведения РНП и утверждает новые.

"Проектом постановления предусматривается, что документооборот между заказчиком и федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок (ФАС - ИФ), при рассмотрении вопроса о включении информации в реестр переводится в электронную форму с использованием единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок", - говорится в пояснительной записке к проекту правительственного постановления.

При этом в документе оговаривается, что часть информации, которая должна включаться в обращение о включении поставщика в РНП, будет формироваться автоматически, на основании данных различных государственных информсистем.

Впрочем, для ряда случаев предлагается сохранить "бумажный" документооборот. Так, на бумажном носителе (при возможности, на съемном машинном носителе) обращения будут подаваться при проведении открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, запроса предложений, закрытого способа определения поставщика.

В правилах определены также порядок направления обращения о включении информации об участнике закупки в РНП, требования к составу, содержанию и форме обращения, порядок рассмотрения обращения, основания для принятия решения о включении информации об участнике закупки либо об отказе в таком включении.

При этом в новых правилах прописаны случаи, когда ФАС сможет (на основании внеплановых проверок - ИФ) не включать информацию о поставщике в РНП. В их числе, нарушения заказчиками закупочного законодательства при признании поставщика уклонившимся от заключения контракта, при одностороннем расторжении контракта в связи с существенным нарушением поставщиком его условий. Также контрольный орган сможет не включать информацию об участнике закупки в РНП, если в ходе рассмотрения соответствующего обращения заказчика выявлены действия поставщика, свидетельствующие об отсутствии у него намерения уклониться от заключения контракта, не подтверждены факты существенного нарушения поставщиком условий контракта или не подтверждены факты недобросовестности поставщика.

На рассмотрение обращений заказчиков контрольному органу отводится пять рабочих дней.

Ранее многие участники закупок указывали на неправомерное использование заказчиками ряда норм, регламентирующих включение компаний в РНП. В частности, нормы об одностороннем расторжении контракта заказчиком на основании нарушения поставщиком условий контракта или признания его недобросовестности. Причем те же нарушения условий контракта в ряде случаев обеспечиваются заказчиками. Например, за счет непредоставления (несвоевременного предоставления) проектно-сметной документации (в случае со стройкой) и т.п.

В прошлом году ФАС отмечала, что в 2019 году (данные за 2020 год еще не подведены - ИФ) в службу поступило около 27 тыс. обращений госзаказчиков о включении участников закупок в РНП. Годом ранее этот показатель составлял только 14 тыс. обращений. По результатам рассмотрения этих обращений ФАС приняла только немногим более 14 тыс. (7 тыс. в 2018 году) решений о включении компаний в РНП. То есть, около 14 тыс. обращений были признаны службой необоснованными.

"Часто в прошлом году сталкивались не с недобросовестными поставщиками, а с недобросовестными заказчиками, которые используют норму 44-ФЗ ("О контрактной системе") об одностороннем расторжении контракта для борьбы с неугодными компаниями-поставщиками, - говорил в начале прошлого года (на тот момент - ИФ) руководитель управления контроля размещения государственного заказа ФАС Артем Лобов. - Доходит до того, что контракты расторгаются, в том числе без оснований через 1-2 недели после подписания контракта".

При этом Лобов подчеркивал, что во многих обоснованных случаях, когда поставщик нарушил существенные условия контракта, на самом деле виноваты заказчики, которые своевременно не предоставляют исполнителям, например, проектную документацию, разрешение на выполнение работ и т.п.

Для решения этой проблемы ФАС тогда предполагала установить закрытый перечень случаев одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта и право исполнителя обжаловать такое решение.