Заказчиков по ГОЗ обяжут согласовывать с едпоставщиками цены контрактов

Заказчиков по гособоронзаказу могут обязать согласовывать с головными исполнителями (единственными поставщиками) цену контрактов. Соответствующий проект правительственного постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых актов РФ.

Федеральная антимонопольная служба РФ, подготовившая проект постановления, предлагает обязать таких госзаказчиков направлять головным исполнителям собственные предложения об изменении цены закупаемой продукции, предложенной исполнителем, причем с обоснованием причин предлагаемого изменения. Головные исполнители, в свою очередь, в случае несогласия с изменением стоимости отдельных затрат, включаемых в цену единицы продукции, получат право на мотивированный отказ от подписания госконтракта по цене, предложенной заказчиком.

Если заказчик по ГОЗ и головной исполнитель не смогут договориться о приемлемой для обоих цене, то они должны будут обращаться в ФАС для итогового рассмотрения разногласий с учетом позиций госзаказчика, отраслевого органа, головного исполнителя и исполнителей с последующим вынесением решения по неурегулированным разногласиям.

Помимо этого, документ включает в себя норму, по которой заказчик сможет устанавливать ориентировочную (уточняемую) цену на продукцию, которая в дальнейшем может быть скорректирована. Это позволит продолжить реализацию процесса заключения госконтракта несмотря на наличие неурегулированных разногласий.

ФАС рассчитывает, что аргументированное обоснование госзаказчиками причин снижения (или исключения) отдельных затрат, а также предоставление головным исполнителям возможности защитить свою позицию по спорным затратам позволит снять часть разногласий по цене продукции заблаговременно. Это, как предполагается, обеспечит своевременное заключение госконтрактов и оперативное размещение ГОЗ.