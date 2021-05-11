ПредприниМАЙ

Май – первый по-настоящему теплый месяц, почти что начало лета, месяц с длинными выходными, которые хочется провести с семьей и друзьями. Но бизнес диктует свои законы, и порой даже длительные праздники проходят в рутинной работе с документами и финансовыми отчетностями.

Электронная торговая площадка Газпромбанка решила в 2021 году исправить эту несправедливость! Мы подготовили совместно с Финансовым супермаркетом и Удостоверяющим центром пакет акций, которые позволят вам умножить эффективность работы предприятия и участия в торгах, при этом уменьшив временные затраты.

Электронная подпись и ЭДО

Электронный документооборот удобен не только для удаленной работы! В офисе он не менее эффективен и решает сразу множество проблем.

ЭДО ЭТП ГПБ вам не потребуются дополнительные программы и надстройки, требующие длительного обучения. Напротив, это наша система подстраивается под вас – у нас есть роуминг с другими системами ЭДО и возможность подключения к 1С. В остальном же вы просто объедините документацию, создающуюся в компании, в единую удобную и прозрачную систему. Для подключениявам не потребуются дополнительные программы и надстройки, требующие длительного обучения. Напротив, это наша система подстраивается под вас – у нас есть роуминг с другими системами ЭДО и возможность подключения к 1С. В остальном же вы просто объедините документацию, создающуюся в компании, в единую удобную и прозрачную систему.

Никаких подделок, дубликатов, случайно подписанных устаревших версий договоров, утерянных или пострадавших от пролитого кофе документов! Один раз в системе ЭДО – навсегда в системе ЭДО. По каждому документу вы можете просмотреть все изменения, проследить ход документа и работу над ним. Также вы можете настроить права доступа для сотрудников в несколько кликов – и информация, которая должна обрабатываться внутри определенных отделов, будет доступна только нужным сотрудникам.

Квалифицированная электронная подпись – завершающий штрих для систем электронного документооборота. Она делает подписанные ей документы юридически значимыми наравне с бумажными, завизированными и отштампованными печатью компании. Для срочного подписания документов ключевым сотрудникам не нужно будет срываться в офис – веб-версия ЭДО позволит рассмотреть и подписать документ в любом месте, где есть интернет. – завершающий штрих для систем электронного документооборота. Она делает подписанные ей документы юридически значимыми наравне с бумажными, завизированными и отштампованными печатью компании. Для срочного подписания документов ключевым сотрудникам не нужно будет срываться в офис – веб-версия ЭДО позволит рассмотреть и подписать документ в любом месте, где есть интернет.

В рамках акции ПредприниМАЙ при приобретении любого тарифа квалифицированной электронной подписи вы получаете в подарок три месяца использования ЭДО ЭТП ГПБ бесплатно с безлимитом на отправку и получение документов. Заполните заявку, и наши менеджеры свяжутся с вами для оформления заказа!

Майский Финсуп – самые выгодные условия для поставщиков

Финансовый супермаркет ЭТП ГПБ в честь акции ПредприниМАЙ дарит особые условия на банковские гарантии и кредитование. Оформите заявку на банковскую гарантию или кредит на исполнение контракта в период с 11 по 25 мая и получите льготные условия от Финансового супермаркета ЭТП ГПБ.

Как обычно выглядит получение банковской гарантии или кредита? Вы изучаете предложения, вчитываетесь в условия акции, зачастую трудновыполнимые, собираете пакет документов… Потом собираете еще пакет, потому что зачастую банкам нужно дополнительное подкрепление вашей благонадежности. Потом – ожидание с регулярными проверочными звонками и решение, которое может и не быть положительным.

Финансовый супермаркет ЭТП ГПБ – это не только выгодные предложения без мелкого шрифта, это еще и профессиональная команда, которая поможет вам собрать нужный пакет документов, а всю остальную рутинную работу сделает за вас. Никаких переговоров, никаких нервов – только минимальный набор документации, который можно собрать за пять минут. Также команда Финансового супермаркета работает и с «отказными» случаями – «сложными» регионами, компаниями с малым сроком существования, негативными кредитными историями. Мы превратим отказ банков в согласие, а вы не потратите время и нервы на попытки заверить банки в своей благонадежности.

Только до 25.05.2021 при подаче заявки скажите кодовое слово "МАЙ" и получите скидку в 25% от стандартных тарифов "Газпромбанк" (АО) и 20% скидку от стандартных тарифов АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) по банковским гарантиям. Также мы создали самые мягкие условия по кредитованию. Заполните заявку, получите гарантию или кредит, участвуйте и побеждайте в торгах!

Весь май – ПредприниМАЙ!

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