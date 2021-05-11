Поставка авиационного топлива, работы по строительству разведочной скважины - крупные закупки на ЭТП ГПБ

Главное преимущество для поставщика на ЭТП ГПБ — возможность работать с крупнейшими заказчиками, включая организации ГК «Газпром», корпорации федерального значения, большими промышленными предприятиями и холдингами. В этом материале мы публикуем самые интересные закупки на различных секциях площадки с 11 по 14 мая 2021 года.

Секция Закупки корпоративных заказчиков (закупки по 223-ФЗ)

Поставка авиационного топлива

АО «Авиакомпания «Россия» проводит процедуру в формате Конкурентный отбор (АКР) на поставки авиационного топлива.

Дата и время окончания срока приема заявок: 19.05.2021 10:00 (МСК).

Начальная цена: 4 930 152,00 USD.

Принять участие в торгах

Справка о заказчике: Акционерное общество «Авиакомпания «Россия» сегодня – это авиаперевозчик с мировым именем и богатой историей, лидер в области безопасности полетов, пунктуальности и качества сервиса. Компания объединяет высокопрофессиональные коллективы в различных регионах страны, каждый из которых является обладателем бесценного опыта.

Секция Торги ГК Газпром

Работы по строительству разведочной скважины

Выполнение комплекса работ по строительству разведочной скважины № 814 Уренгойского НГКМ для нужд ООО «Газпром недра».

Способ закупки: конкурентный отбор.

Дата подведения итогов (приема заявок на участие): 26.05.2021.

Начальная цена: 1 144 971 941,52 рублей.

Принять участие в торгах

Справка о заказчике: ООО «Газпром недра» — специализированная многопрофильная компания, выполняющая централизованно полный цикл геологоразведочных работ на территории РФ и предоставляющая заказчикам широкий спектр уникальных геофизических и геолого-технических услуг.

Интересные закупки предприятий ГК «Газпром» и других крупных организаций появляются на ЭТП ГПБ каждую неделю, следите за объявлениями на портале и сообщениями в наших социальных сетях.