С Днем Победы!

Поздравляем с Днем Победы! 9 мая мы чествуем тех, кто боролся на фронтах, тех, кто трудился в тылу, тех, кто бился за жизни солдат в госпиталях, стоял у станка или сражался на передовой, всех, кто сделал Победу возможной! Мы желаем вам стойкости, твердости духа и уверенности для достижения личных побед на примере тех, кто дал нам мирное небо над головой!

После войны необходимо было восстанавливать промышленность, налаживать мирную жизнь и трудиться ради будущего, так и сейчас важно суметь преодолеть последствия эпидемии, восстановить бизнес и добиться уверенных темпов роста. ЭТП ГПБ представляет комплексную акцию «ПредприниМАЙ!» — возможность бесплатно получить услуги по обучению, развитию бизнеса, комфортному участию в торгах и адаптации вашей компании к вызовом переходного периода. Воспользуйтесь нашими бесплатными предложениями в течение всего мая и добейтесь личной победы над коронавирусом!