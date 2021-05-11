Персональный список заказчиков – новая услуга для поставщиков от Торгового Портала ЭТП ГПБ

Торговый Портал ЭТП ГПБ представляет новую услугу для поставщиков, которая будет полезна желающим структурировать свою закупочную деятельность, повысить скорость отклика на запросы заказчиков и увеличить число побед в электронных процедурах.

Поставщик получает возможность создавать персональный список Заказчиков для настройки оповещений об актуальных Ценовых запросах.

Подписка настраивается в личном кабинете поставщика и позволяет получать уведомления по релевантным ценовым запросам в течение 5 минут после публикации.

Услуга бесплатна для всех поставщиков Торгового портала независимо от срока регистрации.

Как работает: 1. Скачать инструкцию. 2. Настроить список приоритетных заказчиков в личном кабинете. 3. Получать уведомления на email и участвовать в закупках.

Не пропускайте важные закупки, участвуйте и побеждайте вместе с ЭТП ГПБ!

Если у вас возникли трудности с доступом к услуге или нужна консультация - напишите на почту klass@etpgpb.ru (с пометкой “персональный список заказчиков”).