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    Персональный список заказчиков – новая услуга для поставщиков от Торгового Портала ЭТП ГПБ

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    Торговый Портал ЭТП ГПБ представляет новую услугу для поставщиков, которая будет полезна желающим структурировать свою закупочную деятельность, повысить скорость отклика на запросы заказчиков и увеличить число побед в электронных процедурах.

    Поставщик получает возможность создавать персональный список Заказчиков для настройки оповещений об актуальных Ценовых запросах.

    Подписка настраивается в личном кабинете поставщика и позволяет получать уведомления по релевантным ценовым запросам в течение 5 минут после публикации.

    Услуга бесплатна для всех поставщиков Торгового портала независимо от срока регистрации.

    Как работает:

    1. Скачать инструкцию.

    2. Настроить список приоритетных заказчиков в личном кабинете.

    3. Получать уведомления на email и участвовать в закупках.

    Не пропускайте важные закупки, участвуйте и побеждайте вместе с ЭТП ГПБ!

    Если у вас возникли трудности с доступом к услуге или нужна консультация - напишите на почту klass@etpgpb.ru (с пометкой “персональный список заказчиков”).

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