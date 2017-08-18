Минэнерго предложило исключить из закупок по 223-ФЗ сделки с недвижимостью

Минэнерго предложило исключить из сферы действия Закона о закупках юридических лиц внутрикорпоративные и финансовые операции, а также сделки с недвижимостью. Законопроект проходит общественное обсуждение.

Цель законопроекта

Минэнерго России разработало и опубликовало на едином портале для размещения проектов нормативных актов законопроект, который должен внести поправки в Федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". Чиновники отмечают, что целью разработки законопроекта является исключение из сферы регулирования Закона № 223-ФЗ отношений, связанных с внутригрупповыми закупками, закупками финансовых услуг и сделок с недвижимостью по двум причинам: Организации со сложной вертикально интегрированной структурой имеют значительный объем внутригрупповых закупок, направленных на обеспечение исполнения единого производственного цикла. Фактически, из-за того, что такие закупки осуществляются ‎не у сторонних организаций, а у компаний, входящих в консолидированную группу, они являются перераспределением активов и движением денежных средств внутри одной группы компаний. Процедуры, предусмотренные законом, не обеспечивают оперативность совершения заказчиками финансовых сделок.





Какие сделки хотят вывести из юрисдикции Закона № 223-ФЗ

Минэнерго России предлагает исключить следующие операции:

* осуществление заказчиком закупок товаров, работ, услуг ‎у юридических лиц, признаваемых взаимозависимыми лицами в соответствии ‎с Налоговым кодексом РФ;

* закупку финансовых услуг, в том числе размещение денежных средств во вклады (депозиты) в форме неснижаемых остатков и иных формах, привлечение любых видов финансирования (займы, кредиты), организацию выпуска и размещения ценных бумаг, расчетно-кассовое обслуживание, инкассацию, услуги по консолидации и финансированию с мастер-счета и др.;

* совершение сделок с недвижимостью, в том числе с земельными участками, за исключением аренды либо купли-продажи воздушных и морских судов, судов внутреннего плавания и космических объектов.

Общественное обсуждение законопроекта завершится 11 сентября, после чего он будет передан на рассмотрение Правительства РФ.





